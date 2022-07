Chiara Ferragni, epica stoccata a Lucarelli! Lo scontro si fa acceso

Continua la lotta social tra Chiara Ferragni a Selvaggia Lucarelli. Ora a parlare ci pensa la celebre imprenditrice digitale, che sfrutta il suo seguitissimo profilo TikTok per dare la sua epica risposta all’attacco. Giorni fa, la moglie di Fedez è stata fortemente criticata dalla giornalista per via di un video in cui rivelava un suo vizietto: porta spesso a casa la biancheria degli hotel di lusso dove soggiorna, in particolare gli accappatoi. Questa sua esternazione non è piaciuta alla Lucarelli, che ha subito palesato il suo dissenso. Non è di certo la prima volta che quest’ultima si scaglia contro i Ferragnez.

Infatti, Fedez è uno dei personaggi più noti che finisce spesso nel mirino della giornalista. Questa volta, non ha perso l’occasione e si è scagliata contro la Ferragni, a cui ha fatto notare un importante dettaglio: “Quello che per l’ospite può sembrare un divertimento, un gesto innocente, un stupidaggine, in realtà, per legge è un reato”. Ha fatto notare che Chiara si era appena esposta per denunciare le situazioni di illegalità a Milano, per poi rivelare di essersi portata a casa la biancheria degli hotel.

Ma sembra proprio che Selvaggia questa volta non abbia preso in considerazione un dettaglio rilevante sugli hotel, che viene appunto spiegato dall’imprenditrice digitale. Solitamente la moglie di Fedez preferisce non esporsi quando ci sono di mezzo discussioni e frecciate inutili. Ora, però, ci tiene a salvaguardare la sua immagine dalle false accuse e risponde con una stoccata alla Lucarelli, che non passa inosservata. Il video è già diventato virale!

Il botta e risposta tra Chiara Ferragni e Selvaggia si fa più acceso in queste ore. La replica dell’influencer italiana più famosa al mondo ha sfruttato ancora il mondo dei social, in particolare il suo profilo TikTok, che oggi vanta la presenza di ben 5,5 milioni di follower. La mamma di Leone e Vittoria si riprende con il suo smartphone mentre mima una voce in inglese che afferma con ironia: “Mhh, funny? But non funny, ahhahah. Funny weird” (Mhhh,divertente? Sì, ma non divertente, ahhahha. Divertente strano).

La clip è accompagnata dalla replica, chiara e concisa, all’attacco della Lucarelli. Infatti, è facile pensare che la moglie di Fedez stia dando una risposta alla polemica che la giornalista aveva acceso qualche giorno fa.

“Quando creano la polemica su un furto di accappatoio dall’hotel come se non sapessero che ogni hotel ha la tua carta di credito registrata e viene addebitato come tutti i costi extra”

Questa, la spiegazione che oggi Chiara dà circa il suo “furto” della biancheria negli hotel di lusso. Dunque, placa così le polemiche, facendo presente che ogni cosa che porta via dagli alberghi viene da lei stessa pagata. Le strutture provvedono ad addebitare, quindi, anche gli accappatoi che decide di portare a casa.

“Non sapevo di essere una ladra”, scrive ancora la Ferragni. Da parte di Selvaggia, che di recente è stata protagonista di un botta e risposta social anche con Salmo, non è ancora arrivata una risposta.