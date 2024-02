Lucarelli, Fedez non molla: “Vieni o no a Muschio Selvaggio?”

Ha fatto molto discutere l’ultima puntata di Muschio Selvaggio, in cui Fedez e Mr Marra hanno intervistato il direttore del Fatto Quotidiano Marco Travaglio e Daniele Capezzone. In particolare, si è parlato molto del caso del ragazzo attaccato da uno squalo in Australia, Matteo Mariotti. Alcune settimane fa, il rapper aveva avuto Matteo come ospite nel suo podcast e aveva approfittato dell’occasione per invitare la stessa Lucarelli nel suo format. Questo perché, la giornalista aveva sollevato dei dubbi sulla raccolta fondi organizzata dagli amici del ragazzo per aiutarlo dopo l’incidente. Ovviamente, anche in questa puntata, è stata tirata in ballo Selvaggia.

Nel corso dell’intervista, Travaglio ha difeso la Lucarelli, rimproverando Fedez per dare “lezioni di giornalismo” e frecciando Chiara Ferragni, rinominandola “Wanna Marchi“. Il video è diventato subito virale, facendo il giro di tutti i social. In tanti hanno commentato la scena, tra cui chiaramente la stessa Selvaggia. La giornalista è intervenuta sul suo profilo Instagram, analizzando l’intera puntata e criticando ferocemente il rapper. La giudice di Ballando con le stelle l’ha inoltre accusato di mettere ulteriormente in difficoltà la moglie Chiara Ferragni con queste uscite, dato che ultimamente ha già avuto un danno reputazionale di grande importanza.

Ebbene, non è tardata ad arrivare la replica di Fedez. Sul suo profilo Instagram, il rapper ha registrato un video sfidando nuovamente la Lucarelli a venire come ospite nel suo podcast. L’influencer ha infatti ribadito la sua offerta, ovvero di un’intervista libera senza tagli per confrontarsi civilmente. In particolare, Fedez non capisce come mai Selvaggia continua ad evitare l’argomento principale per cui vuole intervistarla, ovvero il caso che ha coinvolto lei e il giovane ragazzo ferito dallo squalo:

Per quanto riguarda invece il commento che ha fatto Selvaggia Lucarelli io e tutti i ragazzi di muschio siamo un po’ basiti. La scorsa settimana, un ragazzo di 20 anni che ha avuto la gamba amputata da uno squalo ha asserito di aver pensato al suicidio dopo un tuo articolo e ti ha invitato a un dibattito pubblico, senza tagli, così come abbiamo fatto noi con Travaglio. E si parla civilmente, si dibatte civilmente, come sempre invece atteggiamento da bulletta che si nasconde dietro le stories e la domanda è: vieni o non vieni? Perché è troppo facile fare la bulletta dietro alle tue storie di Instagram, sarebbe fantastico averti come ospite e dibattere civilmente, senza alcun tipo di taglio come abbiamo fatto con Travaglio. Non credo che verrà.

Insomma, Fedez ha nuovamente provocato Selvaggia, definendola una “bulletta” sui social e accusandola di non avere il coraggio di affrontarlo di persona. La Lucarelli non ha risposto direttamente alla proposta del cantante, bensì ha continuato ad attaccarlo sul suo profilo Instagram, mostrando addirittura “solidarietà” alla Ferragni. A questo punto, la giornalista accetterà prima o poi di andare come ospite a Muschio Selvaggio o la famigerata intervista rimarrà solo un’utopia? Chissà…