Lucarelli fa nero Damante: l’ira di Selvaggia per l’atteggiamento del deejay

Altro giorno, altro pesante attacco di Selvaggia Lucarelli. Stavolta il bersaglio della giornalista 47enne non è l’ennesimo personaggio pubblico che fa delle dichiarazioni contro il vaccino anti Covid-19. In questo caso ad aver scatenato l’ira della giudice di Ballando con le Stelle è il comportamento di un ex tronista di Uomini e Donne, Andrea Damante. Quest’ultimo è accusato dalla Lucarelli di aver più volte trasgredito le regole anti-contagio che prevedono il distanziamento. Ecco il lungo sfogo della giornalista.

Selvaggia Lucarelli, attacco a Andrea Damante

Il personaggio messo da Selvaggia Lucarelli nell’occhio del ciclone è, stavolta, Andrea Damante. La 47enne ha usato le sue stories di Instagram per denunciare l’atteggiamento dell’ex tronista, influencer e dj. Questo avrebbe infatti, come documentano alcuni video diffusi sul web, organizzato una festa con dj set “clandestina” facendosi beffa di qualunque norma anti contagio e provocando grandi assembramenti, incurante della seria situazione epidemiologica attuale.

A detta della Lucarelli non sarebbe la prima volta che questo succede. La giornalista originaria di Civitavecchia ha detto di aver ricevuto moltissime segnalazioni, fin dall’estate del 2020, che parlano di feste, serate e festini organizzati dal Dama in barba alle regole.

La Lucarelli ha sottolineato inoltre che l’ex fidanzato di Giulia De Lellis ha avuto più volte il Covid, secondo lei a dimostrazione del suo stile di vita sconsiderato. Il dj, risultato positivo lo scorso Capodanno, ha trascorso la quarantena con l’attuale compagna, Elisa Visari. Alcuni followers hanno anche notato che, alla festa incriminata, erano presenti altri due personaggi noti: Cecilia Rodriguez, sorella di Belen, e il fidanzato Ignazio Moser.

Lucarelli contro Damante e Moser, la storia si ripete

La giornalista, dopo aver scritto durissime parole al 31enne, ha ricondiviso immagini di altre feste non a norma, sul filone di ciò che ha portato all’attenzione dell’opinione pubblica durante l’estate 2020. In quel periodo la blogger ha denunciato gli atteggiamenti di molti influencer. Questi, in vacanza in Sardegna, si sono dati alla pazza gioia in discoteche e locali per poi risultare positivi in massa qualche settimana dopo.

In quell’estate Damante è finito nella bufera per motivi simili. Alcune foto di una sua serata in una discoteca di Alba Adriatica (Teramo) hanno mostrato una situazione incurante di qualsiasi regola. Il locale in questione è stato poi chiuso per cinque giorni. In quel periodo la Lucarelli è intervenuta contro Dama e lo stesso Moser chiamandoli “geni”, anche in quel caso rei di aver causato assembramenti e aver postato immagini di una serata affollata senza pensare di poter andare in contro a polemiche.