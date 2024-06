Lucarelli fa a pezzi giustamente Beatrice Valli e rilancia i suoi video

Selvaggia Lucarelli spernacchia giustamente Beatrice Valli e la asfalta. Evidentemente la parabola di Chiara Ferragni non ha insegnato granché a qualcuno. L’aria però sembra che stia cambiando. Tanti utenti che prima pendevano dalle labbra di alcuni/e influencer ora sono più scettici e critici. Anche perché, per farla breve, l’ostentazione del lusso ha un po’ rotto le scatole. E non si tiri fuori la solita tiritera dell’invidia. No, non c’entra nulla. Il punto è che di sentire personaggi raccontare che sono in ansia per la borsetta da 3mila euro che non gli è arrivata o che narrano del loro ennesimo cambio mobilio come se stessero discutendo dell’uso della bomba atomica è un qualcosa che a tanti, fortunatamente, comincia a innescare molto prurito.

Una serie di ragionamenti che sono stati enucleati nelle scorse ore dalla Lucarelli che, con una serie di pillole lanciate tra le sue Storie Instagram, è andata a pungere la Valli. E pure un’altra webstar, Paola Turani dopo che di recente ha confezionato una clip piuttosto stomachevole su una borsa Gucci. La giornalista ha anche spiegato che diversi brand si stanno interrogando se un certo tipo di sponsorizzazione sia ancora adatta ai tempi che corrono oppure se è ora di dare un taglio a determinati tipi di contenuti.

Come si diceva, la Lucarelli ha sbertucciato Beatrice Valli che nei giorni scorsi, nel suo appartamento extra lusso a Milano, ha postato delle Storie Ig in cui ha informato i suoi followers che, assieme al marito, ha deciso di pavimentare un pezzo di giardino così da rendere più comodo quello spazio. “Mhh interessante, tienici aggiornati sulla pavimentazione, ci teniamo”, ha commentato Selvaggia con sarcasmo ripostando le clip dell’ex volto di Uomini e Donne. Selvaggia ha poi rilanciato altri video dell’influencer. In particolare quelli in cui la Valli ha detto che avrebbe fatto una settimana a Forte dei Marmi, precisando però che non si tratterà di una vacanza al 100% perché dovrà presenziare a degli eventi e anche fare una tappa a Milano. “Solidarietà”, il graffio, sempre denso di sarcasmo, della giornalista.

In una Storia Ig successiva Selvaggia, che si trova in questi giorni con il compagno Lorenzo Biagiarelli alle Canarie, ha scritto: “Cerco qualcuno che pavimenti le saline a Lanzarote. Garantito il supplied”. Oltre alla cascata di ironia ha voluto rimarcare anche un fenomeno su cui c’è da riflettere, altro che pensare alla pavimentazione del proprio appartamento extra lusso: “Gli home tour, basta! L’Italia è un paese in piena emergenza abitativa. I vostri cantieri, i vostri mobili cambiati ogni sei mesi, le vostre marchette compulsive… Non è più aria”. Come darle torto.

In effetti è proprio così, non è più aria. Chi segue certi influencer sarebbe bene che iniziasse a domandarsi se i contenuti che vedono hanno su di loro effetti positivi o negativi, se sono stimolanti oppure no. Quindi, consiglio, riflettete e poi, se arrivate per caso alla conclusione che piuttosto che rincitrullirsi davanti a centinaia di filmati di sponsorizzazioni è meglio occupare la propria esistenza in un altro modo, levate quel dannato ‘segui’. Au revoir!