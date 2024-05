Beatrice Valli: “Merito più successo”. Cascella l’annienta (a ragione)

Beatrice Valli immersa in una nuova polemica. L’influencer non è estranea alle bufere social, essendo spesso oggetto di forti critiche per le sue dichiarazioni controverse, che riguardino la maternità, la sua professione o il rapporto con la sorella Ludovica. Ebbene, durante un’intervista al podcast The Roulette Talk, l’ex corteggiatrice ha fatto un discorso che ha infuriato di nuovo gli utenti. Il motivo? Durante la puntata, la conduttrice Elena Gardella le ha chiesto se sentisse di essersi meritata il successo e la notorietà ottenuta in questi anni dopo la sua esperienza a Uomini e Donne. Al che, la Valli non solo ha risposto affermativamente, ma ha anche sostenuto di ritenersi meritevole di maggior successo:

Sì, e sono sincera, mi merito anche di più. Vorrei sempre di più e mi piacerebbe tra dieci anni dire “Ah wow guarda cosa ti sei creata”. Secondo me, io e mio marito facciamo vedere tanto sui social, quello che siamo, le belle cose, la famiglia, diamo dei bei valori di quello che dovrebbe essere un po’ il sistema, il futuro e mi piacerebbe dare ancora più modo e spazio a questa cosa.

Ricordiamo che Beatrice, dopo essere uscita da Uomini e Donne, è diventata una nota influencer, condividendo prettamente contenuti familiari e arrivando a collaborare con importanti brand. Un lavoro, quello svolto insieme al marito Marco Fantini, che le ha permesso di acquistare recentemente una casa a CityLife dal valore di circa 3 milioni di euro. Insomma, non una cosa da niente. Per questo, su Instagram si sono scatenati con i commenti negativi. “Provo imbarazzo per lei”, ha scritto un user. E ancora: “E i medici in corsia muti! Che visione distorta ha?”.

Tra i tanti che si sono scagliati contro di lei, è apparso anche un noto ex volto di Uomini e Donne, ovvero Karina Cascella. Quest’ultima non ci è andata certamente leggera e ha espresso tutto il suo stupore nel sentire delle dichiarazioni così dissociate dalla realtà da parte di Beatrice. L’opinionista l’ha attaccata duramente, puntualizzando come lei non faccia nulla di speciale per meritarsi il successo già ottenuto, meno che mai un ulteriore notorietà e seguito. Ecco le sue parole riportate da IsaeChia:

Il video è a dir poco imbarazzante per diversi motivi. Il primo è che, dal mio punto di vista, ma anche da quello di una persona che ragiona in maniera intelligente, quando la notorietà si acquisisce per la partecipazione ad un programma molto famoso e non per competenze personali io non credo che la popolarità sia meritata. Ma qua si va oltre, perché lei dice che si merita anche di più, ma non da un punto di vista personale, che sarebbe un traguardo da poter raggiungere. Lei parla di meritarsi di più dal punto di vista lavorativo, come se lei insieme al marito stesse salvando delle vite, ricercando la cura contro il cancro. E io reputo tutto questo, a parte incredibilmente stupido come ragionamento, veramente imbarazzante.

E ancora:

Praticamente lei si merita molto di più, perché lei e il marito fanno tante cose, i messaggi belli, i figli, la famiglia. Cosa fai di speciale? Adesso magari mi attirerà contro i fan della coppia, ma non ce la faccio più a sentire queste st*onzate che escono dalla bocca di queste ragazze che non hanno un minimo di cervello. In un periodo come questo non si può dire che ci si merita di più quando sei una miracolata che non ha mai saputo fare altro nella vita se non postare quattro reel su Instagram quando invece gli operatori umanitari nella Striscia di Gaza stanno morendo per cercare di salvare delle vite. Tu meriti di andare a raccogliere i pomodori nei campi.

Infine, Karina Cascella ha anche menzionato il rapporto tra Beatrice e la sorella Ludovica, alla quale ha spesso lanciato frecciatine social. L’ex tronista ha spesso parlato di essersi sentita esclusa dalle sorelle maggiori, con le quali non ha mai stretto un rapporto importante:

Io questa ragazza la seguivo pure, le ho tolto il segui quando è successa la cosa con la sorella, perché se vogliamo parlare di messaggi, quali sarebbero i messaggi belli, che metti tua sorella da parte continuamente? Che tu e quell’altra sorella non la ca*ate minimamente? Quali sarebbero i messaggi belli e di famiglia che mandi tu?

Al momento, Beatrice Valli non ha ancora risposto agli attacchi di Karina Cascella e dei numerosi utenti che l’hanno criticata. Deciderà di replicare alla polemica o manterrà il silenzio? Non resta che attendere per scoprirlo.