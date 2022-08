Lucarelli fa a pezzi Fedez e Ferragni: scoppia il caso “tutela figli”

Una nuova polemica è esplosa tra Selvaggia Lucarelli e i coniugi Fedez e Chiara Ferragni. La questione è tornata alla ribalta dopo le parole espresse da Serena, un’attivista alla quale il rapper milanese ha prontamente risposto, dopo il commento di quest’ultima sull’argomento delicato del tumore. L’integerrima giornalista ha sottolineato il fatto che il musicista e l’imprenditrice digitale – in particolar modo il primo citato – abbiano risposto solo parzialmente alle critiche sollevate dall’attivista, tacendo di fatto su un’altra questione altrettanto delicata: l’esposizione dei minori sui social.

Nel corso delle ultime ore, infatti, Selvaggia Lucarelli ha condiviso una serie di Instagram Stories rivolte a Fedez e Chiara Ferragni. Attraverso una lunga disamina, l’opinionista ha espresso il suo punto di vista a riguardo, in netta antitesi con la concezione dei Ferragnez. In merito “alla questione dell’utilizzo compulsivo e senza regole dei minori sui social“, sollevata dall’attivista Serena, ha la giornalista ha parlato di una misura, che possa regolare le modalità e i termini in cui esporre un minore. Dalle sue Stories:

“Esiste naturalmente una misura, nessuno dice che i bambini vadano nascosti come fossero droga colombiana ma mi sembra evidente che nei casi per esempio citati da Serena (tra cui i figli dei Ferragnez e non solo perché l’universo è vasto) quella misura sia almeno un tema di cui discutere“.

Un altro tassello portato alla luce da Selvaggia Lucarelli, per delineare un quadro più complessivo, è costituito dalla nozione del consenso, inteso nei termini di comprensione degli eventi. In tal senso, la giornalista ha riportato anche la sua esperienza con suo figlio. A riguardo, ha ammesso:

“Se avessi ripreso in video e pubblicato ogni singolo momento della vita di mio figlio, […] oggi mio figlio sarebbe molto inca**ato con me. Perché appena è cresciuto e ha potuto comunicarmi cosa pensi di tutto questo, mi ha detto: non voglio che posti mie foto non autorizzate e non mi interessano i social...”

Selvaggia Lucarelli ancora contro i Ferragnez: le Stories al vetriolo

Il punto sollevato da Selvaggia Lucarelli non è ruotato tanto sull’esposizione dei minori, ma nelle modalità e nei termini nei quali questa avviene. Termini che, per la giornalista, Fedez e Chiara Ferragni avrebbero di gran lunga oltrepassato. Certamente, in quanto personaggi pubblici, i Ferragnez sono soggetti all’attenzione mediatica e, dunque, l’esposizione fa per così dire “parte del gioco”. Ma anche in merito alla questione del “tanto sarebbero stati esposti lo stesso”, l’opinionista ha manifestato la sua contrarietà, riportando anche degli esempi pratici.

“È vero, ma in una proporzione infinitesimale rispetto a quello che stanno facendo i Ferragnez dei loro figli (e così anche la sorella di Chiara, ahimè). Se scegli di mostrare poco o per nulla un bambino, anche se sei più famoso dei Ferragnez, quel bambino non riceverà attenzioni morbose dai media. Qualcuno ha saputo un granché delle figlie di Monica Bellucci finché una delle due non si è messa a fare la modella?“

Il rischio è dunque dietro l’angolo: la perdita di controllo della propria sfera intima e, soprattutto, la morbosa e crescente curiosità verso dei minori, con ogni probabilità inconsapevoli di quanto stia loro accadendo.