Lucarelli e “l’infamata” a Federica Nargi al Dopofestival: la reazione

Selvaggia Lucarelli e Federica Nargi si sono incontrate nuovamente dopo essersi viste per diverse settimane nello studio di Ballando con le Stelle. La ‘reunion’ c’è stata al DopoFestival dove la giornalista è opinionista fissa mentre l’ex velina ha fatto tappa in qualità di ospite assieme al compagno Alessandro Matri. Nel corso della puntata la Lucarelli ha ammesso di essersi resa protagonista di “un’infamata” bella e buona nei confronti della showgirl, la quale ha confermato quanto detto dalla giurata. E lo ha fatto senza troppi giri di parole, dicendo che glielo lo “ha messo in quel posto lì”.

A un certo punto, nel salotto il cui padrone è Alessandro Cattelan, si è tornati a parlare di Ballando con le Stelle. D’altra parte, avendo in studio la Lucarelli e la Nargi quasi inevitabile. In particolare è stato ricordato il colpo basso rifilato dalla giornalista all’ex velina, data come potenziale vincitrice, durante la terza manche della finalissima, poi vinta da Bianca Guaccero.

“Io stasera a Federica devo dare 10, perché dopo che le ho dato zero alla finale l’ho tradita e devo rimediare”, ha esordito Selvaggia. Eh sì, in effetti una sorta di tradimento è andato in scena durante l’ultimo atto del popolare talent show del sabato sera di mamma Rai. “Alla finale l’ho tradita, lo so, una coltellata – ha aggiunto la giornalista -. Però l’ho dovuto fare. Ho fatto un’infamata, devo dire la verità. È stata una vigliaccata, perché le ho dato zero quando avevo il voto segreto e sapevo che nessuno l’avrebbe scoperto”.

In realtà le cose sono andate diversamente perché i voti non rimasero segreti, venendo pubblicati. Così si è scoperto dello zero rifilato alla Nargi. Dopo che le votazioni furono rese note a tutti, la Lucarelli decise a sua volte di pubblicarle. Pure un questo caso una mezza furbata, per ammissione della stessa giurata che ha anche poi tentato di giustificare lo zero appioppato alla compagna di Matri:

“Li ho pubblicati solo perché li avevano già pubblicati gli altri e ho fatto la finta di voler ammettere l’infamia, ma in realtà era già stato pubblicato. E quindi a quel punto ho dovuto spiegare il perché di quello zero. L’ho dovuto fare, c’era Bianca Guaccero che era troppo brava. Come l’ha presa Federica? Oddio, per due giorni non ha postato niente sui social”.

Acqua passata per la Nargi che al Dopofestival si è mostrata tranquilla e non risentita, seppur ha sottolineato che la Lucarelli, in fin dei conti, glielo ha messo in quel posto là. Così l’ex velina di Striscia la Notizia sulla vicenda:

“Mi ha sempre dato bei voti e poi in finale zero! Grazie per l’ammissione. Devo dire che giudice è stata? Secondo me ti sei innamorata subito di me. La percepivo questa cosa. Lo vedevo come mi guardavi. Diciamo che lo sentivo che ti piacevo. Mi sono sempre detta ‘Selvaggia è una donna intelligente’. Quindi tutto molto bello, ma alla fine me l’ha messa in quel posto“.

Selvaggia Lucarelli non risponde su Fedez

Sempre nel corso della seconda serata del DopoFestival, Alessandro Cattelan ha stuzzicato Selvaggia Lucarelli, chiedendole un parere sulla performance di Fedez che, come è noto, non è un personaggio di cui la giornalista ha stima. A confermarlo una volta di più il fatto che Lucarelli si è rifiutata di rispondere al conduttore. “Ti piace il mio tailleur?”, “Quindi dove vai in vacanza?”, ha chiesto Selvaggia, cambiando argomento, quando Cattelan le ha domandato del rapper.