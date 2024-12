Ballando, Selvaggia spiazza e dà zero a Nargi: polemica sul motivo

Ieri sera, sabato 21 dicembre, si è conclusa l’edizione di quest’anno di Ballando con le Stelle. Come si aspettavano i telespettatori, la vittoria è stata assegnata alla coppia formata da Bianca Guaccero e Giovanni Pernice. Insomma, l’attrice e conduttrice pugliese ha proprio sbancato quest’anno, riuscendo a portarsi a casa non solo l’ambita coppa, ma a che l’amore del suo maestro di ballo.

Al secondo posto del podio invece, si sono classificati Federica Pellegrini e Pasquale La Rocca. Non si può certo dire che sia stato un brutto risultato, soprattutto considerate le difficoltà incontrate dall’ex nuotatrice nel portare avanti questo percorso dopo l‘improvviso addio di Angelo Madonia alla trasmissione.

In ogni caso, il podio ha fatto parlare molto, dal momento che in molti si aspettavano che la medaglia d’argento sarebbe stata assegnata a Federica Nargi, che invece, insieme a Luca Favilla, si è dovuta accontentare del terzo posto.

A proposito di Federica Nargi, poco fa sono state svelate le votazioni segrete date dai giudici di Ballando nel corso della serata e, con grande stupore, i telespettatori hanno potuto constatare che Selvaggia Lucarelli ha scelto di assegnare un bel zero alla compagna di Alessandro Matri e al suo insegnante di ballo. Una scelta che ha letteralmente spiazzato i telespettatori, convinti sin dall’inizio che la Nargi fosse proprio una delle aspiranti ballerine preferite della giornalista.

A dare una spiegazione è stata proprio la Lucarelli che, tramite alcune stories Instagram, ha spiegato per filo e per segno il perché di quella votazione.

Federica Nargi per Selvaggia Lucarelli era da zero

Come anticipato, oggi sono state rese note le votazioni segrete che i giudici di Ballando con le Stelle hanno scritto nel corso della diretta su un foglietto di carta. Selvaggia Lucarelli, per aver assegnato uno zero alla coppia formata da Federica Nargi e Luca Favilla, è stata letteralmente inondata dalle critiche e quindi ha voluto spiegare il motivo della sua particolare scelta pubblicando una serie di stories su Instagram.

In effetti, si è trattato di una mossa davvero molto strana per la giudice, dal momento che i telespettatori erano convinti che tifasse proprio per la compagna di Matri e il suo maestro di ballo. Evidentemente però c’è stato qualcosa che ha impedito alla giornalista di dare una votazione più alta alla coppia e a spiegarlo è stata proprio lei.

“Nargi e Favilla erano la mia coppia preferita. Fin dalla prima puntata, come si è visto. Arrivati alla dodicesima puntata era evidente che non avrebbero vinto, perché Guaccero e Pernice erano oggettivamente imbattibili. Quindi ho scelto di dare uno zero che per me è un non voto e di far ballare Pasquale/Pellegrini nello spareggio finale, visto che avevano ballato insieme per pochissimo. Anche perché Pellegrini è stata penalizzata dalle circostanze e Pasquale pensa al ritiro per fare il coreografo. Ovviamente poi il mio voto finale è andato Bianca”, ha spiegato la nota giornalista.

La reazione del pubblico

Una motivazione che però, a detta di alcuni utenti del web farebbe acqua da tutte le parti e ha anche creato una bella polemica. Sono infatti in molti a pensare che sia stata proprio la votazione di Selvaggia a penalizzare Federica Nargi e a far si che la Pellegrini le “rubasse” il secondo posto. Si è quindi trattato di una scelta non condivisa da molti utenti che, anche in queste ore, continuano a sostenere che per avere un podio giusto, la Nargi avrebbe dovuto ricevere la medaglia d’argento.