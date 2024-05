Lucarelli e Giordano ai ferri corti: c’entra il libro di lei sui Ferragnez

Nella puntata di E’ Sempre Carta Bianca andata in onda ieri sera su Rete 4 c’è stata un’accesa discussione tra Mario Giordano e l’ospite Selvaggia Lucarelli, invitata per parlare del suo libro “Il Vaso Di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez”. Il motivo della discordia sarebbe stato proprio lo scritto della giornalista. Gli animi si sono un po’ scaldati, poi è arrivata la provvidenziale pubblicità. Capiamo meglio nel dettaglio che cosa è successo e perché tra i due è nato il diverbio.

La puntata di martedì 21 maggio di E’ Sempre Carta Bianca è stata parecchio movimentata. Ospite della serata è stata Selvaggia Lucarelli per presentare il suo nuovo libro “Il Vaso Di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez”, uscito il 14 maggio. Lo scritto si focalizza sulla storia dei Ferragnez e sul Pandoro-gate che ha recentemente visto coinvolta l’influencer. In collegamento c’era anche Mario Giordano e questo ha scatenato uno scontro tra opinioni differenti circa la questione. La discussione si è incentrata dapprima su Fedez e Chiara Ferragni, argomento della serata, per poi sfociare in accuse reciproche. I toni si sono accesi talmente tanto da costringere la conduttrice Bianca Berlinguer a lanciare la pubblicità.

Dapprima Giordano ha esordito dicendo che Fedez non era cambiato rispetto al passato, sottolineando alcune frasi parecchio pesanti contenute in alcune delle sue canzoni. Lucarelli ha replicato che quello, forse, era il meno grave tra i suoi peccati.

A far traboccare il vaso tuttavia è stata la frase di Selvaggia verso Mario:

Con il senno di poi è facile parlare…

Che ha portato il giornalista a rispondere in maniera piccata:

Con il senno di poi un paio di p***e Selvaggia!

La situazione è diventata talmente tesa da richiedere appunto l’intervento della conduttrice. Dopo la salvifica pubblicità i toni si sono leggermente smorzati, complice forse il fatto che Berlinguer abbia cercato di sedare gli animi durante lo stacco. Giordano ha quindi continuato il suo intervento esponendo il suo parere su Fedez e su Chiara Ferragni.

Nello specifico il giornalista ha affermato sul rapper:

Il racconto dei Ferragnez, la soap opera, è un racconto falso. Fedez è rimasto quello che era. Questo ne dimostra la falsità di quando è stato poi fatto l’eroe delle battaglie civili.

Giordano ha poi criticato l’uso politico dell’immagine dei Ferragnez, sostenendo:

È bastato che Chiara Ferragni entrasse in un Cda di un’azienda e i valori crescevano in borsa. Una finzione che ha coperto i vuoti della politica. La sinistra ci si è aggrappata per la povertà dei propri mezzi e delle proprie figure.

La replica della Lucarelli non ha tardato ad arrivare. Selvaggia ha difatti sottolineato come la figura dei Ferragnez sia stata amplificata dai media e dalla politica.

Qui di seguito le sue parole in merito:

Qualsiasi cosa loro dicessero, diventava una ripresa, un enorme titolo sulle homepage dei vari siti. Tutto veniva amplificato in maniera mostruosa e il loro attivismo era, in realtà, a bassissimo costo.

Ha poi evidenziato come entrambi i lati politici, sia la destra che la sinistra, abbiano usato Chiara Ferragni e Fedez per veicolare dei messaggi.

In merito ha affermato:

Tutti li hanno utilizzati quando serviva veicolare alcuni messaggi, la sinistra così come la destra per attaccare la sinistra.

Dopo l’accaduto ancora nessuno dei diretti interessati ha rilasciato dichiarazioni a riguardo. I fan del programma restano quindi con l’ansia di sapere come andrà a finire questa storia e se ci saranno alcune ripercussioni. C’è difatti chi teme che Lucarelli o Giordano possano non essere più ospitati in trasmissioni televisive per un po’ dopo quanto accaduto o che possano essere presi provvedimenti.