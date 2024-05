Il Vaso Di Pandoro, vendite in una settimana: cifra da non credere!

Nelle ultime settimane si è parlato molto del libro di Selvaggia Lucarelli “Il Vaso Di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez” che narra appunto la vita e la carriera di Chiara Ferragni e Fedez, con un focus nello specifico sul Pandoro-gate che ha recentemente visto coinvolta l’influencer. Lo scritto è uscito soltanto da una settimana e già ha venduto un gran numero di copie. Scopriamo nel dettaglio quali sono state le sue vendite.

Lo scorso 14 maggio è uscito in tutte le librerie e le edicole il libro di Selvaggia Lucarelli sui Ferragnez, intitolato “Il Vaso Di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez”. Quest’ultimo ha immediatamente suscitato molta curiosità, tra passaparola e social. Se n’è difatti parlato moltissimo, soprattutto a causa dei numerosi retroscena che l’autrice aveva anticipato che si sarebbero potuti leggere tra le sue pagine. Il successo è stato immediato, difatti in una sola settimana il numero di copie vendute è stato da record. Lo scritto è già alla sua quarta stampa e ha venduto oltre le 30mila copie. Insomma decisamente una bella cifra considerato anche il fatto che la Lucarelli aveva lamentato una scarsa copertura sulla stampa nazionale. Visti i numeri raggiunti ci si aspetta che nelle prossime settimane le vendite possano ulteriormente aumentare.

Il Vaso Di Pandoro – Ascesa e Caduta dei Ferragnez: di che parla il libro

Il libro di Selvaggia Lucarelli, come anticipa già il suo titolo, racconta la storia dei Ferragnez. In particolare si focalizza sulla (ormai ex) coppia composta da Chiara Ferragni e Fedez e su come i due si compensassero a vicenda, riuscendo a creare insieme uno storytelling che ha appassionato milioni di italiani. Primo appuntamento, matrimonio, figli: sono solo alcuni dei tantissimi argomenti presenti nel libro. Altro focus è posto sulle loro carriere, dall’ascesa con milioni di follower osannanti fino al momento di declino dovuto in particolar modo alla vicenda legata al pandoro per beneficenza che ha portato alla crisi dell’impero di Ferragni. Nel libro sono inoltre presenti numerosi retroscena e curiosità relativi a Chiara e Fedez.

L’annuncio della sua uscita ha fatto immediatamente dividere il web tra chi non vedeva l’ora di leggerlo e chi ha aspramente criticato Selvaggia Lucarelli per voler lucrare sui Ferragnez. La giornalista è stata difatti più volte accusata di essere ossessionata dalla coppia ed invidiosa di loro.