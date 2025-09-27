Lucarelli e Filippo Magnini, scontro: il motivo e cosa è accaduto 12 anni fa

Che cosa è successo tra Filippo Magnini e Selvaggia Lucarelli in passato? Nella prima puntata di Ballando con le stelle 2025, l’ex nuotatore, dopo l’esibizione, ha affrontato la giuria, ricevendo un sacco di lodi per l’ottima performance (e infatti è stato premiato con un punteggio complessivo di 38 punti, risultato eccellente). Oltre ai complimenti, c’è stato un piccolo giallo. Lucarelli, quando ha preso la parola, ha rivelato di avere un conto in sospeso con il marito di Giorgia Palmas.

Ballando con le Stelle, botta e risposta tra Selvaggia Lucarelli e Filippo Magnini

“Molti pensano che io abbia conti in sospeso con una ballerina che deve arrivare (Barbara d’Urso, ndr), ma io ce li ho con lui. Ha sempre utilizzato parole poche carine nei miei confronti”. Così Selvaggia. “Forse solo una volta, nell’unica volta che ci siamo interfacciati”, la risposta di Magnini che si è un po’ imbarazzato, forse non pensando che la giurata tirasse fuori un simile tema. “Forse anche due o tre volte. Ma voglio essere imparziale ed equa, mi sei piaciuto molto. Balli molto bene”, ha concluso Lucarelli.

Cosa accadde nel 2012 tra il nuotatore e l’opinionista

Per comprendere il botta e risposta andato in scena a Ballando bisogna fare un passo indietro di ben 13 anni. Nel 2012 Magnini faceva coppia con la collega Federica Pellegrini. Quest’ultima fece una campagna pubblicitaria per Yamamay. Lucarelli digitò due tweet al vetriolo contro la ‘Divina’: “Diciamolo, noi che siamo donne intellettualmente oneste: di spalle la Pellegrini è il capocantiere di City Life”. “Pellegrini pure simpatica, ma spacciarla per qualcosa di sexy è come spacciare di spacciare il Trota come semiologo”, il secondo tweet velenoso della scrittrice.

Non tardò ad arrivare la risposta di Magnini, che, sempre via social, tuonò parole durissime, andando in soccorso dell’allora fidanzata Pellegrini. “Una che fa una foto così, parla male della campagna di Federica”, scrisse Filippo a commento di una foto della giornalista con gonna rossa sventolante, reggicalze nere e soprattutto il seno in primo piano.

L’ex nuotatore rincarò poi la dose con un paio di altri commenti piccati: “Appello a tutti… Ma con tutti i problemi seri del mondo, ancora c’è gente che rompe le pa**e solo per il gusto di farlo?”. “Un’opinionista che cag* il ca**o. Bella la sua di fotto”, concluse Magnini. Evidentemente Selvaggia Lucarelli non si è scordata di quello scambio ruvido di ‘cortesie’ con l’ex atleta.