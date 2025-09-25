Barbara D’Urso torna in prima serata su Rai1 a Ballando con le stelle: Pasquale La Rocca la definisce “sexy”, ma lei ammette: “La pressione è fortissima”.

A oltre due anni dall’addio a Mediaset come conduttrice, Barbara D’Urso torna da protagonista su Rai 1 nella 20ª edizione di Ballando con le Stelle, il talent show guidato da Milly Carlucci. Non più padrona di casa, ma allieva in pista, pronta a mettersi alla prova tra coreografie e giudizi. Un cambiamento radicale che segna l’inizio di una nuova fase della sua carriera, all’insegna della rinascita.

Barbara D’Urso “sexy” in pista

A raccontare le prime impressioni è Pasquale La Rocca, ballerino professionista e suo compagno di avventura:

«Barbara in pista è davvero sexy, sensuale, ha bellissime gambe e la giusta fisicità».

Non solo fascino, ma anche attitudine e voglia di lavorare. Per La Rocca l’intesa con la conduttrice è forte, tanto da definirla “strafiga straordinaria”. Un cambio di immagine che sorprende chi era abituato a vederla dietro la scrivania di un talk show pomeridiano. Per anni, infatti, Barbara D’Urso è stata sinonimo di dirette quotidiane, luci da studio, ospiti fissi e dibattiti serrati. La sua cifra stilistica era quella di conduttrice onnipresente e regina incontrastata di Pomeriggio 5 a Mediaset, capace di dettare i tempi della cronaca nera come del gossip. Con l’uscita di scena da quell’universo, l’immagine pubblica della D’Urso si è inevitabilmente trasformata: da “capitano” che guidava la squadra, a concorrente che deve mettersi alla prova sullo stesso piano degli altri, affidandosi a un maestro e accettando critiche e voti.

Dal ruolo di capitano alla sfida personale

A notare la trasformazione è anche Nancy Brilli, che si dice curiosa di capire come la D’Urso, abituata a essere il “capitano” nei suoi programmi, saprà affrontare un contesto corale e competitivo come Ballando. La stessa Barbara lo ha ammesso in un’intervista:

«Per me è difficile non tenere le fila di tutto, qui vengo gestita. È una sfida complicata, anche psicologicamente».

Non nasconde di sentire addosso un’attenzione speciale:

«Avverto una pressione fortissima. So che ci sono persone che mi amano, ma anche tante che aspettano un mio errore».

Una confessione che mostra il lato fragile di una donna che ha sempre dominato la scena televisiva, ma che oggi si misura con un ruolo diverso, più esposto al giudizio e meno controllabile.

Oltre Ballando, le ombre che restano

Mentre il pubblico attende di vederla in pista, attorno a Barbara D’Urso non mancano retroscena e vicende parallele. In un’intervista aveva definito Milly Carlucci “la D’Urso della Rai”, un paragone che racconta il rispetto e la sintonia tra le due conduttrici. Ma non solo. L’ex regina di Mediaset è anche coinvolta in un procedimento giudiziario: secondo quanto riportato dal Today, a Pisa è imputata per diffamazione, in seguito a una querela legata al caso Elena Ceste. Una vicenda che si trascina dal 2018 e che aggiunge ulteriore attenzione mediatica intorno al suo ritorno televisivo.

Un nuovo capitolo

Sexy, combattiva e sotto i riflettori come sempre: Barbara D’Urso affronta la sfida di Ballando con le Stelle come un banco di prova per dimostrare al pubblico di essere ancora una protagonista assoluta della tv italiana. La sua evoluzione, dall’addio a Mediaset alla nuova vita in Rai, sarà seguita con curiosità e inevitabilmente condivisione di opinioni contrastanti.