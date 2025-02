Lucarelli dopo Verissimo: precisazioni su Ferragni, “cosa penso davvero”

Selvaggia Lucarelli è stata protagonista a Verissimo nella puntata in onda domenica 23 febbraio. Un po’ a sorpresa ha difeso per certi versi Chiara Ferragni, dichiarando di provare dell’empatia per l’influencer cremonese e sostenendo che è arrivato il momento di darle una seconda chance. In particolare, la giornalista ha detto che secondo lei l’imprenditrice digitale, per gli errori commessi in passato, ha pagato ciò che doveva pagare, sia dal punto di vista economico, sia dal punto di vista reputazionale. In merito alla chiacchierata con Silvia Toffanin, la Lucarelli ha poi tenuto a fare delle precisazioni tramite delle storie pubblicate sul suo profilo Instagram.

La scrittrice, per quel che riguarda la ‘difesa’ della Ferragni, ha sottolineato che a Verissimo ha voluto far passare il seguente messaggio: ritiene inutile che sotto a ogni post dell‘ex moglie di Fedez venga ricordato a quest’ultima lo scandalo dei pandori. “Non si è mai scusata e si professa innocente nonostante abbia pagato multe e risarcimenti – ha evidenziato la giornalista su Instagram -. Sì, è vero, ma finché c’è un procedimento penale in corso non lo farà, perché non può. E non è neppure detto che accadrà mai”.

La Lucarelli ha proseguito dicendo che si può continuare a criticare la Ferragni per quel che fa e a credere che non abbia compreso in che modo ci si può risollevare da una crisi, oltre a biasimarla per “l’incapacità di reinventarsi”. “Ma ha comunque diritto a fare quel che vuole”, ha aggiunto la giurata di Ballando con le Stelle, invitando le persone a non rinfacciare continuamente all’influencer la vicenda dei pandori e delle uova di Pasqua.

“Ha deciso che la sua strategia di rinascita è fare vacanza tutto l’anno? Mi sembra che oggi la parte interessante della storia sia questa. Per me, da analista del fenomeno, la materia di interesse è il dopo. Il resto l’ha già scontato e lo sta scontando”, ha concluso la scrittrice.

Selvaggia Lucarelli: la precisazione sul decesso del fratello

Inoltre la Lucarelli ha fatto delle puntualizzazioni su un altro passaggio della sua intervista con Silvia Toffanin in quanto su una cosa si è confusa. In particolare c’è stato un guazzabuglio comunicativo quando ha parlato della morte di suo fratello Simone, deceduto due giorni dopo la nascita. A Verissimo Selvaggia ha invece detto “due anni dopo” e non “due giorni”, facendo confusione. “Ho sbagliato, per quello parlavo di neonato”, ha chiarito.

E Chiara Ferragni ha reagito in qualche modo al discorso fatto dalla giornalista nel programma di Canale Cinque? No, come sempre non ha commentato quanto detto dalla Lucarelli sul suo conto. E quasi certamente non lo farà visto che mai prima d’ora, nemmeno quando Selvaggia ha pubblicato l’inchiesta sui pandori, ha ritenuto vantaggioso rispondere pubblicamente alla scrittrice.