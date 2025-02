Lucarelli demolisce il duetto di Giorgia e Annalisa: voto 0 e motivi

Trionfo a mani basse per Annalisa e Giorgia nella serata cover del Festival di Sanremo. Le due artiste, che si sono esibite sulle note di Skyfall di Adele, si sono piazzate al primo posto, convincendo critica e pubblico. Tutti d’accordo sul fatto che siano state protagoniste di una performance brillante? No. Selvaggia Lucarelli, intervenuta al Dopofestival, è andata controcorrente, stroncando l’esibizione. Secondo la giornalista le due musiciste hanno partorito un’esibizione fredda, praticamente un esercizio di stile vocale. Per questo, al duetto, ha appioppato come voto zero, bocciandolo senza se e senza ma.

Selvaggia Lucarelli stronca Annalisa e Giorgia. Bocciato anche Cristicchi

“Giorgia e Annalisa hanno vinto la serata: purtroppo sembra una gara di canto. Esibizione algida senza interazione fra le due. Non ho visto contaminazione. Voto zero“. Così Selvaggia al Dopofestival. Una voce fuori dal coro visto che molti altri suoi colleghi e milioni di persone incollate alla tv hanno invece trovato il duetto intenso e azzeccato. La Lucarelli ha anche stroncato Simone Cristicchi, già criticato nei giorni scorsi per la scelta di portare in gara il brano “Quando sarai piccola”. La canzone parla di figli che devono prendersi cura dei genitori anziani malati. Per la giornalista il testo è troppo smielato e non aderente alla realtà, da lei ritenuta tutt’altro che poetica.

Tornando alla serata cover, Cristicchi si è esibito con Amara. “Non mi è piaciuto – ha dichiarato la Lucarelli -. Con lui ho avuto un picco glicemico. La canzone che ha portato in gara al Festival di Sanremo è triste. Stasera ha portato la canzone La Cura con la moglie. Troppa roba triste. Non posso dargli che il mio famoso 6“. Per chi non lo sapesse, il 6, nell’universo ‘Lucarelliano’, è peggio di zero e uno. Di recente Selvaggia ha spiegato che a Ballando con le Stelle, quando vuole far “sparire” una persona nel dimenticatoio, ossia quando non vuole darle risalto mediatico, dà 6, cioè un voto neutro che non aizza polemiche e non provoca particolari entusiasmi.

Serata cover Sanremo 2025, Lucarelli dà 10 a Lucio Corsi

Proseguendo nella sua analisi della serata cover, la giornalista ha invece promosso Lucio Corsi, sostenendo che c’era il rischio che si rendesse protagonista di una performance macchiettistica, “invece è stato molto poetico e romantico”. Al cantante toscano ha dato un dieci tondo tondo. La Lucarelli ha inoltre promosso Arisa e Irama, Rocco Hunt e Clementino, Francesco Gabbani e Tricarico. In merito alla performance di questi ultimi, ha confidato che il suo compagno Lorenzo Biagiarelli si è commosso e ha pianto. E pure lei è finita in lacrime: “Io ho visto lui piangere e così ho pianto anche io”.