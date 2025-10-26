Lucarelli contro Barbara d’Urso, Luxuria furiosa: la rivelazione su Selvaggia

Alla fine hanno cominciato a cantarsele di santa ragione Selvaggia Lucarelli e Barbara d’Urso a Ballando con le Stelle. Nelle prime puntate, la conduttrice campana si è lasciata scivolare addosso le provocazioni della giurata. Nell’ultima occasione no. E infatti è andato in scena un botta e risposta infuocato. La giornalista ha toccato un nervo scoperto di ‘Barbarella’, affermando che ha fatto per anni una tv “trash”. d’Urso stavolta non ha ingoiato il rospo in silenzio e ha replicato a tono. Sulla querelle ha detto la sua Vladimir Luxuria, schierandosi apertamente contro Lucarelli. In particolare, ha ricordato quando nel lontano 2006 quest’ultima fu concorrente a ‘La Fattoria’, reality show timonato da chi? Proprio da ‘Barbarella’.

Vladimir Luxuria contro Selvaggia Lucarelli

“Selvaggia Lucarelli definisce trash la carriera televisiva di Barbara d’Urso, però, proprio nel 2006, fece la contadina concorrente al reality ‘La Fattoria’ condotto dalla d’Urso, dove fu eliminata. Quella trasmissione era approfondimento culturale o politico?”. Così Luxuria su Instagram. Una chiara stoccata alla giurata di Ballando con le Stelle. Il post è risultato divisivo. Diversi utenti hanno detto di essere d’accordo con Luxuria, sostenendo che Lucarelli sia stata fuori luogo e incoerente nell’attaccare d’Urso sul tema ‘trash’. Altri hanno invece scritto che nella vita ci si evolve e non si può rimanere etichettati per sempre per delle esperienze vissute molti anni fa, sostenendo che Lucarelli fa il suo lavoro con acume.

Barbara d’Urso e Selvaggia Lucarelli, lo scontro a Ballando con le Stelle

Nervi tesi a Ballando nella puntata in onda sabato 25 ottobre. Ad accendere la polemica stavolta è stata d’Urso che ha ricordato ciò che ha espresso Lucarelli in settimana a ‘Tv talk’. La giurata, quando nel corso dell’intervista alla trasmissione di Rai Tre le è stato chiesto un pronostico sul vincitore dello show di Milly Carlucci, ha fatto il nome di Francesca Fialdini.

Seconda ‘Barbarella’, una giurata del programma non avrebbe dovuto fare simili esternazioni per rispetto degli altri concorrenti in gara. In altre parole, ha attaccato Lucarelli, lasciando intendere che con la rivelazione fatta a TvTalk non si sia comportata professionalmente in modo impeccabile. “Ma stai rosicando? Mi hanno chiesto su chi punti, non ho interpretato quella domanda su chi tifi, ma su chi pensi che vincerà Ballando con le stelle”, la replica di Selvaggia alle stoccate di d’Urso.

“Non vale nemmeno la pena parlare con te”, ha tagliato corto l’ex timoniera di Pomeriggio 5, evidentemente infastidita. “Credimi Barbara questa è la verità. Cavolo, Barbara sei diventata tutto quello che hai fatto in tv, il trash”, ha tuonato Lucarelli che ha così concluso: “Io credo che tu potresti vincere ballando, ti posso garantire che era un pronostico”.