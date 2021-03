Lucarelli, confessione a sorpresa: “4 anni di amore tossico, ora parlo io”

Selvaggia Lucarelli ha rilasciato un’intervista a Il Corriere della Sera dove ha parlato per la prima volta di un’esperienza personale che l’ha segnata profondamente. La Lucarelli ha confessato di aver vissuto un periodo di dipendenza da un amore tossico. Una vera e propria droga, come racconta la giornalista nel podcast Proprio a me, composto da 6 puntate e disponibile da mercoledì su tutte le app free. La scrittrice, nella prima puntata del podcast, intitolata La mia storia, racconta la storia sbagliata avuta con un uomo che le ha fatto perdere l’autostima. Un rapporto che per lei è stato una malattia da cui è stato molto difficile guarire.

Selvaggia, prima d’ora, non ha mai raccontato di questa storia, ma ha deciso ora di rivelare tutto a Daria Bignardi, confessando anche di avere il rimpianto di aver perso tre anni con suo figlio: “Mi sono persa tre anni di maternità felice. Non che non abbia dato priorità a mio figlio: non ho mai pensato di lasciarlo al padre e di non prendermene cura. Ma non ho dato priorità alla sua felicità. Quando sei vittima di una dipendenza la priorità è avere la dose”.

La Lucarelli non si è voluta definire una vittima, ma piuttosto responsabile di questa relazione tossica. È stata lei, infatti, a permettere a questo uomo di infilarsi nella sua vita grazie a quelli che lei definisce dei lati irrisolti: “È stato un incontro sfortunato e io ho amplificato in questa relazione tutte le mie problematiche”.

Non si è mai sottoposta ad una terapia professionale, ma ha preferito il “fai da te”. Nonostante ciò, la giudice di Ballando con le stelle ha colto l’occasione per invitare le donne, che si trovano nella stessa situazione, a rivolgersi a degli esperti. Molto spesso, infatti, non bastano i rimproveri della migliore amica, ma c’è bisogno di psicologi che possano curare dalle dipendenze affettive. Una brutta storia, durata 4 anni e che la Lucarelli ha scelto di raccontare in modo che le persone potessero riconoscersi.

Un lato inedito della giornalista, nota per essere una vera provocatrice. Di recente, a tal proposito, è finita al centro delle polemiche dopo aver attaccato Massimo Giletti con un tweet al vetriolo: “Ieri Giletti ha replicato a una mia critica sul fatto che le apparizioni tv di Corona lo hanno danneggiato con una mia foto di 10 anni fa, fatta in sorta di late show in cui ci fu un bacio scherzoso tra me e Corona. Aggiungendo che ‘alzo le palette a ballando’. Che bassezza”.

Non è mancata la risposta di Giletti che, durante il suo programma Non è l’Arena, ha ricordato di aver dato sempre una mano importante a Fabrizio, oltre che dare della persona poco umile alla Lucarelli: “Vedi Selvaggia, tu esprimi voti a Ballando con le stelle alzando palette. Tu hai l’intelligenza per dire quello che vuoi, sicuramente, ma avere sempre le sentenze e questa voglia di giudicare gli altri in tutti i momenti, dall’alto di che cosa?”.