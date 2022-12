Selvaggia Lucarelli, alla vigilia della prima finale di Ballando con le Stelle (l’ultima puntata andrà in onda il 23 dicembre), ha rilasciato una serie di dichiarazioni curiose in merito all’epilogo del talent show. Rispondendo a diverse domande postele da alcuni suoi followers nel box delle Instagram Stories, è tornata sull’eliminazione del compagno Lorenzo Biagiarelli. Ed ha tenuto la medesima posizione assunta di recente. Ha cioè sottolineato di credere che il fatto che lo chef condivida con lei una relazione sentimentale sia stato un ostacolo al suo percorso nel programma timonato da Milly Carlucci.

Quando un ‘seguace’ le ha chiesto con quale ballerina o ballerino Biagiarelli avrebbe avuto più possibilità di guadagnare l’accesso alla finale, la giornalista e giurata di Ballando ha replicato in modo secco: “Avrebbe avuto qualche possibilità con un’altra fidanzata”. Insomma, la Lucarelli ha ribadito che il fidanzato sarebbe stato penalizzato per motivi ‘extra-pista’. E chi sarà ripescato per la finalissima? “Senza ombra di dubbio Luisella Costamagna”, la previsione ‘ferrea’ di Selvaggia, in vista del ripescaggio di sabato 17 dicembre. Per quel che riguarda i finalisti, quando le è stato domandato di chi abbia più stima, ha spiegato: “I finalisti mi sono tutti simpatici, tranne uno”. Chissà chi è… Non è difficile arrivarci.

Spazio poi a un paio di curiosità che esulano dal tema Ballando con le Stelle. Qualcuno pensa che nella gestione dei suoi profili social si avvalga dell’aiuto di altre persone. Niente di più errato. La Lucarelli cura i suoi account da sé. “Nessuno. Io sono i miei social”, ha dichiarato, nel momento in cui un utente ha ipotizzato che potessero esserci più mani dietro ai profili.

L’editorialista del quotidiano Domani ha poi raccontato che le piacerebbe esplorare l’Indonesia, a proposito dei luoghi da visitare che ha messo in agenda e in cui non ha ancora messo piede. C’è poi stato chi le ha domandato, laddove dovesse avere una figlia, per quale nome opterebbe. “Penelope”, ha scandito.

Ballando con le Stelle, si prevedono scintille nelle due finali

Mai come quest’anno ci sono state tensioni nel talent show del sabato di Rai Uno, sia tra i concorrenti sia tra i giudici. Si prevedono scintille per i due appuntamenti finali. Eh sì che durante il periodo natalizio si dovrebbe essere un po’ più buoni.