E fortuna che Maurizio Costanzo ha detto, difendendo Selvaggia Lucarelli dagli altri giudici di Ballando con le Stelle, che “meno male che c’è Ivan Zazzaroni, uno serio”. Il marito di Maria De Filippi si è pronunciato a Un Giorno da Pecora (Rai Radio Uno), lo stesso programma in cui è intervenuto poco fa anche Zazzaroni che, però, non ha avuto parole tenerissime nei confronti della collega. Il direttore del Corriere dello Sport ha infatti rilasciato nei confronti della donna una serie di esternazioni agrodolci, affermando di averla trovata “inacidita” nell’ultima edizione del talent show di Milly Carlucci, oltre a definirla “provocatrice”.

Ballando con le Stelle, Ivan Zazzaroni: le dichiarazioni al vetriolo su Selvaggia Lucarelli

Selvaggia “è una provocatrice, è un po’ il suo ruolo. Ha questo velenino che ogni tanto mette dentro, è molto brillante ed intelligente da questo punto di vista. Diciamo che ha reso tutti noi molto più simpatici”. Così Zazzaroni nel corso dell’intervista radiofonica di cui è stato protagonista. Insomma, ha usato uno dei trucchi retorici più antichi del mondo: da un lato ha dato la carota alla compagna di Lorenzo Biagiarelli, dall’altro il bastone. Finita qui? No. “La trovo un filino cambiata, un po’ inacidita da questo punto di vista”, ha chiosato. Che carineria!

Il giudice di Ballando è poi passato ad analizzare il percorso di Biagiarelli a Ballando con le Stelle. La Lucarelli ha in più occasioni accusato gli altri membri della giuria di aver riservato un trattamento non equo al compagno. Ci sono stati parecchi battibecchi sul tema, sia in puntata sia sui social. “Dice che abbiamo giocato contro Lorenzo, che peraltro a me è anche simpaticissimo. Lui non balla male ma c’è chi balla meglio”, ha tagliato corto Zazzaroni, rifilando un’altra stoccata alla collega di bancone.

Ivan Zazzaroni contro Lele Adani, il commentatore Rai dei Mondiali in Qatar

Di recente Zazzaroni è intervenuto anche su Daniele ‘Lele’ Adani, commentatore calcistico in forza alla Rai che sta prestando la sua esperienza per raccontare i Mondiali di calcio in Qatar. L’ex volto di Sky ha un modo molto intenso e focoso di condurre le telecronache. Trattasi di un personaggio assai divisivo, o lo si ama o lo si odia. Zazzaroni, pure ad Adani, ha rifilato dichiarazioni tutt’altro che morbide.

“Quando ingaggi Lele sai quello che prendi e quindi devi prendere tutto il pacchetto. La televisione e il consenso fanno male, il tipo di agitazione che ha è una ricerca di personalismo e ricerca incredibile di consenso, anche se lui dice che non è così. Se lo conosci lo eviti o viceversa”, ha tuonato, intervenendo a Santo Catenaccio, podcast di Spotify.

E ancora: “Come conoscenza Adani è superiore a molti altri commentatori improvvisati che ci raccontano il nulla, però attenzione conoscenza non vuol dire competenza. Se riuscisse a gestire questa conoscenza in maniera diversa probabilmente sarebbe fra i migliori, ma purtroppo è fatto così”. Bastone e carota. Anzi, più bastone che carota!