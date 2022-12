Maurizio Costanzo, ospite a Un giorno da Pecora (Rai Radio Uno), ha rilasciato un paio di dichiarazioni destinate a far discutere. Il decano dei giornalisti e dei conduttori televisivi italiani ha raccontato di seguire con molta attenzione le dinamiche della stagione in corso di Ballando con le Stelle, segnata da infinite polemiche. Polemiche che sono andate ben oltre le classiche schermaglie a favore del piccolo schermo. Il clima è rovente, soprattutto tra i giudici. In particolare tra Selvaggia Lucarelli e Carolyn Smith. Non solo: anche Fabio Canino, di recente, non ha avuto parole tenerissime per la compagna di Lorenzo Biagiarelli. A ciò si aggiungono le pesanti offese degli haters che la Lucarelli subisce ogni giorno. Costanzo si è pronunciato su questo e pure sulla vicenda Enrico Montesano, dando all’attore “dell’imbecille”.

“Si, l’ho difesa dagli attacchi di tutti. Anche Iva Zanicchi l’ha insultata, ma che stanno facendo via…”, ha chiosato il marito di Maria De Filippi, che pochi giorni fa già aveva difeso la giornalista. Per chi non lo sapesse, quando ha menzionato Iva Zanicchi, si è riferita all’episodio in cui la cantante, a microfono aperto, ha dato della “tr**a” alla giurata del talent show timonato da Milly Carlucci. Costanzo, per quel che riguarda gli altri giurati di Ballando – Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Ivan Zazzaroni e Fabio Canino -, ha salvato soltanto il direttore del Corriere dello Sport: “Meno male che c’è Ivan Zazzaroni che è uno serio”.

Costanzo tuona su Enrico Montesano: “Mi sono perso quell’imbecille”

Naturalmente Costanzo si è esposto sulle dinamiche del programma del sabato sera di Rai Uno in quanto le segue da vicino. Una cosa però gli è sfuggita in diretta (come d’altra parte ad altri milioni di spettatori). L’episodio che ha scatenato una bufera mediatica su Enrico Montesano. All’attore si è riferito con termini durissimi.

“Però ho perso quell’imbecille di Montesano con la maglietta, l’ho perso…”, ha tuonato il giornalista, in riferimento alla maglia della Decima Mas indossata dall’interprete. Si ricorda che la decima Mas è stato il reparto militare schieratosi con il Terzo Reich. La vicenda della maglietta è costata la squalifica da Ballando a Montesano.

Maurizio Costanzo: rose scarlatte per il compleanno di Maria De Filippi

Lo scorso lunedì, il 5 dicembre, Maria De Filippi ha spento 61 candeline. Cosa ha donato alla moglie? “Ci regaliamo sempre dei fiori. Stiamo insieme da trent’anni e le regalo sempre delle rose rosse, una dozzina di rose scarlatte”.