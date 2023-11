Lucarelli: “Ballando? Un vip mi ha detto tr*ia dietro le quinte, chi è”

Su Instagram, Selvaggia Lucarelli ha raccontato cose inedite su Ballando con le stelle. La giornalista ha fatto chiarezza sul perché è rimasta ed ha rivelato chi è stato il concorrente con cui la polemica è andata oltre.

La giurata ha spiegato che l’episodio accaduto con Morgan, due anni fa, è stato davvero spiacevole: “Morgan che due anni fa mi ha dato della tro*a dietro le quinte, parlando con Lorenzo, è stato poco piacevole sì“.

A sorpresa, anche quest’anno, è stata riconfermata l’intera giuria di Ballando con le Stelle, composta da Ivan Zazzaroni, Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Carolyn Smith e Selvaggia. Alla fine della scorsa edizione, sono circolati molti rumors sulla possibilità che la giornalista non venisse riconfermata, ma alla fine non è stato così. La Lucarelli, infatti, aveva avuto molti screzi con gli altri giurati e spesso si è sentita non apprezzata. Su Instagram ha raccontato perché ha deciso di rimanere.

Selvaggia ha spiegato: “Sono rimasta perché ho riflettuto su quello che potevo fare meglio io, non su quello che hanno sbagliato gli altri“. Dopo l’esperienza dello scorso anno, dunque, la Lucarelli avrebbe scelto di non continuare con il piede di guerra e di avere un approccio diverso nei confronti degli altri giurati. Forse anche per questo si percepisce un clima nuovo in giuria, più sereno e di complicità.

Parlando sempre di Ballando, la giornalista, ironizzando, ha detto di volere tra i concorrenti il ministro Francesco Lollobrigida: “Il ministro Lollobrigida, perché se sbaglia i passi può fermare la musica“.

Nonostante i tanti screzi che nelle precedenti edizioni abbiamo visto, tra Selvaggia e alcuni ballerini, sembra che il fondo lo abbia toccato Morgan. La giurata ha avuto forti discussioni anche con Dario Cassini, l’anno scorso, che è stato sbugiardato in diretta. O anche con Teo Mammucari, quest’anno, con cui i litigi sono continui. Ma nonostante ci siano stati diversi “brutti episodi” con vari concorrenti, quello di Morgan, secondo Selvaggia, è stato il peggiore.

Selvaggia Lucarelli e il figlio Leon

La giornalista ha risposto ad altre domande che le sono state poste, su Instagram, sulla sua vita e su suo figlio, Leon. La Lucarelli ha spiegato che questo 2023 le sta dando tanto: “Il 2022 mi ha insegnato a perdere, quindi questo 2023 è bellissimo perché non penso al risultato ma solo alla partita“.

A proposito di suo figlio, ha invece raccontato che spinge ad una sua “autodeterminazione” che vive comunque con un po’ di ansia. Ha poi rivelato di aver pianto molto per la fine della relazione di Leon con la sua fidanzata Chiara, a cui era molto affezionata.

“Vabbè, ormai si può dire: ho pianto per una settimana. A un certo punto non ho più capito chi avesse lasciato chi, nel dubbio non ho parlato con Leon per un mese. Le voglio bene e per lei ci sarò sempre“

Sempre in risposta ad una domanda, ha spiegato anche che sta pensando di lasciare Milano per trasferirsi altrove.