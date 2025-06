Lucarelli analizza Veronica Gentili, “è impressionante”: il consiglio a Mediaset

Selvaggia Lucarelli impressionata da Veronica Gentili. La giornalista ha fatto tappa a L’Isola dei Famosi. Nella puntata in diretta di lunedì 16 giugno su Canale Cinque è stata chiamata per mettere un po’ di pepe al reality show dei naufraghi bisognoso di alzare l’asticella dello share. Come al solito non ha deluso, rendendosi protagonista di interventi puntuali e a tratti un po’ cattivelli. Quello che ci vuole in certi tipi di trasmissioni. Lucarelli, dopo la sua ‘avventura’ in studio, ha voluto tessere le lodi della conduttrice. Avendola osservata da vicino è rimasta letteralmente stregata da lei, sostenendo che senza dubbio avrà un futuro luminoso in tv e consigliando ai vertici del ‘Biscione’ di coccolarla e di non lasciarsela assolutamente sfuggire.

Selvaggia Lucarelli pazza di Veronica Gentili a L’Isola dei Famosi

“Ieri ho visto Veronica Gentili in studio, in diretta, e sono rimasta sinceramente impressionata”. Così l’opinionista in un lungo tweet in cui ha ‘analizzato‘ la performance della conduttrice. “Quattro ore di diretta senza mai un inciampo, un calo, la sensazione che stesse perdendo qualche pezzo – ha aggiunto Lucarelli -. Piglio e proprietà di linguaggio fuori dal comune. Senza paura di sporcarsi le mani nelle dinamiche tipiche da reality, ma provando a dare un po’ di spessore anche alla lite su un pezzo di cocco”.

La giornalista, nel suo discorso, ha paragonato Gentili a Bianca Guaccero: “E poi bella, molto. Prevedo un futuro molto luminoso e Mediaset dovrà coltivarla con la cura che merita (lo avevo scritto anche di Bianca Guaccero, quando non se la filava nessuno e mi sembra sia arrivato il momento buono anche per lei)”.

“Inoltre è rimasta in piedi 4 ore su un tacco 14, non le manca neppure l’equilibrio. Che in questo mondo, se non vuoi usare il napalm tutti i giorni su chi rema contro ai pochi talentosi in circolazione, serve sempre”, ha concluso la giurata di Ballando con le Stelle. Diversi utenti si sono trovati d’accordo con la sua analisi.

L’Isola dei Famosi, ascolti tv ancora deludenti

Nonostante il talento di Veronica Gentili e nonostante gli innesti ‘estemporanei’ di opinionisti agguerriti (Selvaggia Lucarelli ieri e Giuseppe Cruciani la scorsa settimana), i dati di ascolto del reality show dei naufraghi continuano a essere tutt’altro che rosei.

Lunedì 16 giugno il programma è riuscito a conquistare soltanto 1.779.000 spettatori con uno share del 14.9%. Numeri decisamente non in linea con un prime time di Canale 5. Non è un problema soltanto di cast debole come qualcuno sostiene. Il tema è più vasto e coinvolge in generale i format di tutti reality. C’è l’usura del tempo e c’è il fatto che i gusti del pubblico sono cambiati.

La grana per Mediaset, che per anni ha infarcito il palinsesto della rete ammiraglia con i reality, è che adesso si deve trovare un piano b. Il punto è che fino ad ora, quando si è tentato di proporre qualcosa di nuovo in prime time, i risultati sono stati magri.