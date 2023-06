Lucarelli affonda Bonolis e Bruganelli: “Come Temptation Island”

Selvaggia Lucarelli poteva fare a meno di commentare una delle notizie della settimana, vale a dire l’annuncio della separazione di Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli? Naturalmente no. E infatti puntuale come un orologio svizzero è giunto il suo parere che, manco a dirlo, è stato caustico. La giornalista non ha ragionato sulle cause della fine della love story, quanto piuttosto sulla modalità che la coppia, anzi ormai ex coppia, ha scelto di utilizzare per divulgare la notizia. Per chi non lo sapesse, il conduttore e l’imprenditrice hanno parlato ampiamente del loro crac matrimoniale con la rivista Vanity Fair la quale gli ha dedicato una cover patinatissima.

Va da sé che nel realizzare l’intervista e le foto, Bonolis e Bruganelli si sono prestati a scatti di vario genere. Non solo: si sono confidati seduti, uno di fronte all’altra. In mezzo, a dirigere il traffico, il giornalista di Vanity Fair. Una situazione non proprio ‘sobria’ a differenza di altre vicende ‘vip’ simili. Ad esempio si veda il caso Hunziker-Trussardi che hanno preferito una comunicazione low profile (una nota congiunta e stringata rilasciata all’Ansa).

Il conduttore romano e la produttrice invece hanno, come sopra puntualizzato, optato per una cover ultrà patinata e per una video intervista fiume. E Selvaggia Lucarelli cosa ne pensa? “Il falò di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo”, ha cinguettato su Twitter, citando indirettamente Temptation Island, programma di Canale Cinque in cui i fidanzati in crisi decidono di confrontarsi innanzi al celebre falò orchestrato da Filippo Bisciglia.

E non è finita qui perché il medesimo commento la Lucarelli lo ha rilanciato tra le sue Stories Instagram aggiungendo una chiosa velenosa: “Cringe”. Per chi non lo sapesse, cringe è un termine usato dai giovanotti per definire delle situazioni ritenute imbarazzanti e grottesche.

Il faló di confronto tra Bonolis e Bruganelli non me lo aspettavo. pic.twitter.com/Wk50LUwOAh — Selvaggia Lucarelli (@stanzaselvaggia) June 6, 2023

Sonia Bruganelli pagata da Vanity Fair?

Nelle scorse ore in rete si è sollevata una polemicuccia piuttosto sterile e priva di fondamento. Diversi utenti hanno accusato Bruganelli e Bonolis di aver sfruttato la notizia della separazione per fare soldi, teorizzando che Vanity Fair li avrebbe pagati per il servizio sulla fine della loro relazione. L’imprenditrice, tramite i suoi profili social, ha spiegato di non aver intascato un euro per l’intervista. Discorso chiuso.