Lucarelli a cena con Mammucari? I post epici pubblicati nella notte

Nella puntata di sabato 28 ottobre di Ballando con le Stelle, Teo Mammucari è stato ancora una volta protagonista sia sulla pista che fuori. Una volta conclusa l’esibizione, infatti, l’ex giudice di Tu si que vales ha scherzato con la giuria, in particolare con Selvaggia Lucarelli.

Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari a cena insieme: l’aneddoto

Nell’esprimere il suo giudizio, la Lucarelli ha esordito ricordando il momento in cui lei e Teo Mammucari si erano conosciuti, circa vent’anni fa. Da un lato, la giornalista ha rievocato la loro conoscenza in un cabaret, mentre il comico le ha ricordato come, a detta sua, fossero andati a cena fuori insieme. “Non siamo mai andati a cena io e te?” ha chiesto Mammucari di fronte alle negazioni della Lucarelli, che poco dopo, davanti all’insistenza del concorrente, ha confermato.

Mentre la giudice di Ballando cercava di esprimere il suo giudizio, Mammucari continuava ad interromperla in modo ironico ribadendo quel dettaglio. Il dibattito è presto sfociato in un battibecco, con Selvaggia Lucarelli che ha rifilato uno “0” al concorrente, ma al tempo stesso ha rivelato anche il nome del ristorante: Rubbagalline. La confessione ha suscitato un divertente siparietto che ha coinvolto Mammucari e i presenti in studio, con il comico che, in conclusione ha ironicamente promesso a Selvaggia di portarla ancora da Rubbagalline.

Mammucari e Lucarelli sui social dopo la puntata di Ballando

Il tutto, però, è proseguito sui social qualche ora dopo. Selvaggia Lucarelli ha infatti pubblicato alcune stories relative al ristorante Rubbagalline e alle sue recensioni. La giornalista, in particolare, ha messo un risalto la recensione di un utente: “Son venuto qua solo perché gli ha fatto pubblicità Teo Mammucari e Selvaggia Lucarelli a Ballando con le Stelle“. “Chiuso il sabato sera per meeting tra Selvaggia Lucarelli e Teo Mammucari” recita invece un altro scherzoso commento di un utente.

Teo Mammucari, dal canto suo, ha pubblicato un post fotomontaggio che ritrae l’insegna di Rubbagalline con lui e Selvaggia in primo piano: “Selvaggia Lucarelli sono un signore, nonostante lo 0 ti offrirò un’altra cena“.

Il gesto ha incontrato ampio consenso da parte dell’utenza, con diversi che hanno ricordato anche il dibattito che il comico ha avuto in puntata con la Lucarelli. Teo Mammucari, in poche parole, continua a fare spettacolo, sia dentro che fuori la pista. Quale sarà la prossima mossa comica dell’ex giudice di Tu si que vales?