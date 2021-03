Luca Zingaretti ha il coronavirus: l’attore contagiato, come sta

Luca Zingaretti, noto attore nonché fratello di Nicola Zingaretti (governato del Lazio che in queste ore è al centro della cronaca politica per via delle sue dimissioni da segretario del Partito Democratico), è positivo al Covid. A riportare la notizia è il portale Dagospia. Anche il quotidiano Il Tempo informa che l’interprete ha contratto il coronavirus. Il diretto interessato, per ora, non ha né confermato né smentito la news sul suo conto.

La testa romana aggiunge dei dettagli sulla vicenda, rendendo noto che Zingaretti al momento si troverebbe nella sua abitazione, in isolamento, dopo essere risultato positivo al tampone. In settimana è andata curiosamente in onda l’ultima puntata in assoluto de Il Commissario Montalbano, fortunata serie televisiva di Rai1. La fiction si ispira ai libri di Andrea Camilleri, che ha raccontato le vicende del poliziotto siciliano.

Ed è proprio sull’ultima impresa televisiva che Luca ha speso le ultime parole pubbliche. L’episodio “Il metodo Catalanotti”, andato in onda lunedì 8 marzo sulla rete ammiraglia del servizio pubblico, ha fatto segnare un mostruoso 38,4% di share, totalizzando 9 milioni 16 mila telespettatori. Come poc’anzi accennato si è trattato dell’ultima puntata della serie tv.

“È stato bello ieri per me, devastato dalla nostalgia, riguardarmi “Il metodo Catalanotti””, ha scritto sul suo profilo Instagram Zingaretti. L’attore ha ricordato le sensazioni piacevoli provate nel girare l’ultimo atto della serie tv, oltre a rimembrare le tante scene realizzate in terra sicula. L’attore ha aggiunto di essersi parecchio emozionato e commosso. Inoltre non ha nascosto l’orgoglio per i tanti telespettatori che si sono sintonizzati su Rai Uno per seguire la fiction, sottolineando che il risultato più straordinario è l’avere condiviso un simili lavoro con milioni di persone.

Ritrovarsi significa un popolo che “quando viene chiamato a raccolta risponde compatto, con amore. E di questi tempi non è tanto, è tutto”, ha chiosato, riservando infine un sentito grazie a ogni singolo telespettatore che ha guardato Montalbano.

Nel frattempo i fan della fiction non smettono di sperare che in futuro la serie tv possa sfornare nuovi episodi. Sia Zingaretti sia i produttori per il momento non si sbilanciano e parlano di periodo di stop e riflessione. Attualmente non c’è alcun progetto in cantiere. Domani chissà…