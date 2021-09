Luca Zingaretti, grave lutto: morto il padre, le parole dell’attore

Grave lutto per l’attore Luca Zingaretti e per il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti. I due fratelli, in queste ore, piangono la morte del padre Aquilino. A dare notizia è stato l’interprete che ha pubblicato sul suo profilo Instagram, tra le Stories, un messaggio di addio rivolto al genitore defunto.

“Stamattina nostro padre se ne è andato: è stato un papà magnifico e un uomo speciale”, ha esordito Luca che ha aggiunto: “A noi piace pensarlo felice per aver ritrovato la sua adorata Mimmi”. Mimmi, all’anagrafe Emma Di Capua, è stata la madre dei fratelli Zingaretti, venuta a mancare lo scorso ottobre. Una storia di resistenza quella di Mimmi, che ha avuto una nonna morta nel campo di concentramento di Auschwitz. Lei stessa, a sette anni, era riuscita a sfuggire alla deportazione, non finendo tra le vittime delle atrocità provocate dall’Olocausto.

Aquilino era un ex funzionario di banca, come la figlia Angela, lontana da tutti i riflettori. Genitori e figli hanno sempre avuto un forte legame familiare, nonostante mamma e papà Zingaretti si fossero separati quando i figli erano ancora giovanissimi.

Luca, in una intervista rilasciata in passato, ha spiegato che la sua smisurata passione per la storia la deve a suo padre, definito il “vero professore di casa. “Ce l’ha raccontata facendola diventare semplice e chiara e facendoci appassionare. Quando la storia diventa qualcosa che ti riguarda non si può non amarla”, sottolineava l’attore.

Luca e Nicola Zingaretti, il successo e l’amore tra tv e politica

Nicola e Luca hanno intrapreso due carriere di successo, seppur su fronti diversi: l’attore, classe 1961, è uno degli interpreti più quotati e famosi d’Italia. La consacrazione definitiva alla recitazione è giunta quando ha iniziato a interpretare Il commissario Montalbano, fiction dei record trasmessa su Rai Uno. Dal 2005 è legato sentimentalmente alla collega Luisa Ranieri, con la quale si è sposato il 23 giugno 2012

Nicola ha quattro anni in meno rispetto al fratello, essendo nato nel 1965. Lui ha seguito la strada della politica, facendo una scalata all’interno del Partito Democratico di cui è stato segretario fino a pochi mesi fa, prima di rassegnare le dimissioni. Attualmente è il governatore della Regione Lazio. Lo è stato anche lungo i giorni più difficili della pandemia dettata dal Covid-19. Al suo fianco, dai tempi del liceo, c’è la moglie Cristina Berliri, donna molto riservata e lontana dai riflettori mediatici.