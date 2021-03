Luca Zingaretti lascia l’ospedale, era ricoverato per Covid: il messaggio

Luca Zingaretti era ricoverato per Covid. Non si sapeva, la notizia del suo ricovero non era trapelata. Una settimana fa si è vociferato circa la sua positività al Coronavirus, ma l’attore non aveva confermato. Né smentito, però. Dalle prime notizie in circolazione, però, sembrava che l’attore fosse in isolamento nella sua abitazione. Non si sapeva quindi che è stato ricoverato, o forse il ricovero è stato necessario pochi giorni fa. Insomma, è possibile che sia stato ricoverato in ospedale dopo che è trapelata la notizia della sua positività. Certo è che così non sembra, a giudicare dai bagagli che si vedono nella foto. Troppi per essere rimasto nella struttura per pochissimi giorni.

L’attore ha pubblicato tra le sue stories su Instagram una foto in cui è seduto di spalle sul letto dell’ospedale. Intorno a lui ci sono le valigie, lo sguardo è rivolto fuori dalla finestra. Un’immagine che parla, direbbe qualcuno. Una foto da cui trapelano le sensazioni di chi sta lasciando l’ospedale dopo aver combattuto contro il nemico invisibile che sta tenendo sotto scacco il mondo intero da un anno. Anche a lui è toccata questa sorte e se è stato ricoverato in ospedale, allora i sintomi non sono stati leggeri nel suo caso.

Insieme alla foto, Zingaretti ha scritto un messaggio molto toccante per svelare che stava lasciando l’ospedale. Queste le sue parole: “Torno a casa. Grazie a tutti per le cure e per l’affetto. Una parte di me resta accanto a chi è ancora qui a lottare”. Poche parole, ma cariche di riconoscenza verso chi lo ha curato e tanto affetto e sostegno verso chi ha lasciato in ospedale a lottare ancora contro il Covid. Anche in questa occasione l’attore non ha confermato in modo diretto di avere il Covid e di essere stato ricoverato per questo. Però sapendo che sapendo che una settimana fa si è parlato della sua positività, basta leggere tra le righe per capire che tutto sembra confermare questa ipotesi.

Il ricovero dopo la notizia del Covid, i ringraziamenti e le parole verso chi sta ancora combattendo. Tutto lascia pensare che Luca Zingaretti è stato in ospedale per Covid. Oggi è stato dimesso, non si sa però se le dimissioni coincidono con la sua negativizzazione o se invece ha potuto fare ritorno a casa perché sta meglio e deve solo aspettare il tampone negativo.