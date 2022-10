Giada Desideri, la moglie di Luca Ward, è tornata a parlare della malattia della figlia Luna. Malattia emersa solo di recente: per anni la coppia ha tenuto il massimo riserbo sulla vicenda. Di recente la bambina, che oggi ha 12 anni, ha subito un delicato intervento e secondo la madre ha ricevuto un prezioso aiuto da parte di Padre Pio…

La figlia di Luca Ward è stata operata

Al settimanale Nuovo Giada Desideri, di professione attrice, ha fatto sapere:

“Mia figlia Luna è stata operata alla schiena e io sono certa che, se è andata bene, è grazie a lui. Tutto è cominciato con il ritrovamento di una sua statuina…Eravamo in attesa di sapere la data dell’intervento, ho trovato in garage una statuina di Padre Pio e l’ho messa sul comodino. A pochi giorni da quel ritrovamento ci ha chiamato il dottore dicendo che si era liberato un posto per l’operazione. Il 23 settembre, proprio il giorno della morte del santo di Pietrelcina. In più, gli assistenti del medico in sala operatoria erano amici fraterni di mio nipote. Insomma, abbiamo collegato tutte queste coincidenze e abbiamo capito che Padre Pio stava proteggendo nostro figlio”

Luna rischiava grosso e per questo doveva essere operata al più presto, come spiegato dalla madre al magazine:

“La curvatura della schiena era molto forte, aveva il polmone destro compromesso e difficoltà respiratorie. Il dottor Sergio Sessa, che l’ha operata, è stato bravissimo: la sua colonna non era solo scoliotica, ma le vertebre erano anche ruotate e deformante. Quindi le ha dovute scolpire e rimettere a posto, correggendo la colonna di 70 gradi”

Oggi Luna sta facendo i conti con il suo nuovo corpo, cercando di trovare un nuovo equilibrio, fare le cose con più calma.

La malattia della figlia di Luca Ward

La figlia di Luca Ward e Giada Desideri soffre della sindrome di Marfan, una malattia genetica rara che nel suo caso incide soprattutto sull’apparato scheletrico. La scoperta della patologia è avvenuta quando la bambina aveva solo due anni.

La sindrome di Marfan è una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale. I sintomi tipici possono variare da lievi a gravi e includere braccia e dita lunghe, articolazioni flessibili e problemi polmonari e cardiaci.

La maggior parte dei soggetti affetti da questa sindrome arriva ai 70 anni. Ad oggi non esiste alcuna terapia risolutiva per la sindrome di Marfan né per correggere l’alterazione nel tessuto connettivo. Per stare accanto alla figlia la Desideri ha messo da parte la sua carriera nel mondo dello spettacolo.

Luca Ward e Giada Desideri sono genitori anche di Lupo, nato due anni prima di Luna. L’attore e doppiatore è pure papà di Guendalina, detta Guenda, nata dal suo precedente matrimonio con la doppiatrice Claudia Razzi. La primogenita di casa Ward non ha avuto sempre un rapporto idilliaco con il suo papà tanto che ha voluto conoscere i suoi fratellini più piccoli solo cinque anni dopo la loro nascita.