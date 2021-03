Luca Ward e la malattia della figlia: perché lo ha rivelato solo oggi

Dolorosa confessione di Luca Ward. Per la prima volta a Verissimo di Silvia Toffanin l’attore e doppiatore ha parlato della malattia della figlia Luna, avuta undici anni fa dalla seconda moglie, l’attrice Giada Desideri. La piccola soffre della sindrome di Marfan, una malattia genetica rara che nel suo caso incide soprattutto sull’apparato scheletrico.

Luca Ward e Giada Desideri, sposati dal 2013, hanno scoperto della malattia della figlia quando Luna aveva solo due anni. La scoperta è quindi avvenuta tanto tempo fa, ma perché dirlo solo ora a distanza di tempo? L’artista l’ha spiegato in un’intervista rilasciata al settimanale F:

“Ho deciso di parlarne adesso perché la pandemia ci ha fatto capire che l’accelerazione sulla ricerca è possibile. I vaccini Covid li abbiamo avuti in pochissimo tempo grazie a fortissimi investimenti economici. Noi ci siamo trovati in guai seri perché Luna viene curata a Lione”

L’emergenza Coronavirus ha avuto gravi conseguenze sulla salute della piccola Luna, come ammesso da papà Luca:

“A marzo 2020 doveva fare un corsetto nuovo e non ci è stato permesso di andare in Francia. Ora la curvatura della sua schiena è al 68% era invece al 32%. Lo stop nelle cure ha provocato un aggravamento importantissimo. Ne parlo per far capire quanto la ricerca sia importante”

Per stare più vicina alla bambina Giada Desideri, ex modella e attrice, ha messo da parte la sua carriera. A dichiararlo lo stesso Luca Ward, che ha elogiato il grande sacrificio della moglie, conosciuta sul set di Animanera. La Desideri ha lasciato spazio al marito, già con una carriera ben avviata, e dedicarsi alla famiglia e alle cure della piccola Luna.

Luca Ward e Giada Desideri sono genitori anche di Lupo, nato due anni prima di Luna. L’attore e doppiatore è pure papà di Guendalina, detta Guenda, nata dal suo precedente matrimonio con la doppiatrice Claudia Razzi. La primogenita di casa Ward non ha avuto sempre un rapporto idilliaco con il suo papà tanto che ha voluto conoscere i suoi fratellini più piccoli solo cinque anni dopo la loro nascita.

Luca Ward figlia: che cos’è la sindrome di Marfan

La sindrome di Marfan è una rara malattia ereditaria del tessuto connettivo che causa alterazioni oculari, ossee, cardiache, dei vasi sanguigni, polmonari e del sistema nervoso centrale. I sintomi tipici possono variare da lievi a gravi e includere braccia e dita lunghe, articolazioni flessibili e problemi polmonari e cardiaci. La maggior parte dei soggetti affetti da questa sindrome arriva ai 70 anni. Ad oggi non esiste alcuna terapia risolutiva per la sindrome di Marfan né per correggere l’alterazione nel tessuto connettivo.