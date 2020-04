Luca Ward tuona sullo slogan ‘Andrà tutto bene’. Spot rifiutato, retroscena

Luca Ward duro sullo slogan ‘Andrà tutto bene’: “Come si fa?”. Il retroscena sullo spot che ha rifiutato di fare: “Non ce l’ho fatta, ecco perché”

Luca Ward non usa mezzi termini e si scaglia contro uno degli slogan maggiormente promossi in questo periodo funestato dal coronavirus. L’ormai noto ‘Andrà tutto bene’, che viene ripetuto un po’ ovunque e un po’ da tutti come un mantra, nella speranza che l’emergenza sanitaria possa presto rientrare. L’attore romano 59enne, però, a differenza di molti, crede che non ci sia alcun mantra di quel genere da pronunciare in quanto la situazione è tutt’altro che rosea. Così, nella mattinata odierna, si è lasciato andare a uno sfogo, intriso di sconforto. Inoltre ha reso noto che qualcuno ha provato a coinvolgerlo in uno spot in cui avrebbe dovuto recitare proprio lo slogan sopra citato. Luca, però, ha rifiutato, spiegando perché non se l’è sentita di prestare la sua immagine all’iniziativa.

Luca Ward, l’affondo sullo slogan: “Ma come si fa a dire andrà tutto bene?”

“Ma come si fa a dire ‘andrà tutto bene’?”, esordisce Luca Ward in un post su Facebook. Poco dopo aggiunge: “Migliaia di Donne e Uomini hanno perso la vita. Medici ed Infermieri che sul fronte del virus hanno dato la vita. Gli aiuti per gli Italiani non arrivano. Migliaia di lavoratori perderanno il posto. La politica che litiga creando panico ed incertezze quando dovrebbe fare il contrario”. L’attore quindi ribadisce: “Come si fa a dire ‘andrà tutto bene?’” Infine il retroscena sul rifiuto a una campagna relativa allo slogan in cui hanno provato a coinvolgerlo: “Mi avevano chiesto di fare uno spot dove c’era questa frase… ‘andrà tutto bene’ Non ce l’ho fatta! Mi sono tirato indietro.”

Il post dell’attore divide: chi sta con Luca e chi no

Il post di Ward ha subito generato migliaia di interazioni degli utenti. C’è chi gli ha dato sostegno, condividendo il suo pensiero, e chi invece lo ha invitato ad essere più positivo.