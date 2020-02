Luca Ward a Vieni da Me: il figlio perso, la confessione dell’attore

L’attore e doppiatore, sposato dal 2013 con Giada Desideri, è sbarcato a Vieni da Me, concedendo una lunga chiacchierata a Caterina Balivo. Tanti i temi affrontati nel salotto televisivo della rete ammiraglia Rai: l’infanzia, la rottura con il fratello Andrea (anch’esso doppiatore con il quale sono saltati i rapporti per circa un decennio), il lavoro e anche una confessione delicata riguardante la perdita di un figlio (Giada ha avuto un aborto spontaneo quattro anni fa, sarebbe stato il terzo figlio per la coppia).

Andrea e Luca Ward, un gelo lungo 10 anni: “Oggi il rapporto è stato recuperato, avevamo litigato per delle str…te”

Ward e il fratello minore Andrea (tre anni più giovane di Luca) hanno attraversato un momento molto difficile, non parlandosi per circa 10 anni. Ecco perché Andrea non è stato presente al matrimonio di Giada e Luca celebratosi nel 2013. “Oggi con Andrea il rapporto è stato recuperato, per fortuna, siamo maturati. Non ne abbiamo nemmeno parlato, perché erano tutte str….te. Inutile parlarne. Ci siamo presi un caffè e tutto si è risolto”, ha dichiarato l’attore che ha aggiunto: “Noi abbiamo perso papà da giovani, lui aveva 10 anni e io 13. Abbiamo avuto un’infanzia complessa”. Spazio poi ai figli e alla confessione sull’aborto spontaneo di Giada: “Dopo Luna ci sarebbe stato un terzo figlio, è successo 4 anni fa, l’avremmo chiamato Leone. Però, purtroppo, dopo poche settimane è andato via”.

Amori, matrimoni e figli di Luca Ward

Luca Ward è stato sposato per 25 anni con la doppiatrice Claudia Razzi, dalla quale ha avuto Guendalina Ward, la sua prima figlia. Dopo il naufragio delle nozze, si è legato sentimentalmente all’attrice Giada Desideri. Da lei ha avuto altri due figli, Lupo (nato nel 2007) e Luna, venuta alla luce nel 2009. La coppia si è poi sposata nel luglio 2013