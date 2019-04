Luca Vismara parla di Amici, poi confessa i problemi dopo l’Isola dei famosi

Isola dei famosi, Luca Vismara si confida con i fan dopo la fine del reality show

Luca Vismara dopo l’Isola dei famosi si è confidato con i fan oggi pomeriggio. Lo ha fatto attivando la funzione Domande su Instagram, una funzione tanto amata dai fan perché hanno modo di fare domande ai loro beniamini. Luca è stato uno dei finalisti dell’ultima edizione dell’Isola ed è tornato quindi in Italia solo pochi giorni prima della finale. Adesso che tutto è finito, ha vissuto molti momenti nostalgici. Gli manca l’Honduras, insomma, e tutto ciò che l’Isola dei famosi è stata. Questo perché ha vissuto l’esperienza da super fan: ha sempre seguito il reality show e ne è sempre stato un grande appassionato. Per questo motivo ha lasciato un pezzo di cuore in Honduras.

Luca Vismara dopo l’Isola: la confessione sui problemi dopo il ritorno in Italia

Tuttavia, non mancano alcune difficoltà dopo la fine dell’esperienza. A Luca è arrivata infatti una domanda da cui ha preso spunto per confessare alcuni problemi dopo l’Isola. C’è stato chi gli ha chiesto se oggi riesce a mangiare di nuovo come prima di partire e lui ha risposto di no. Ecco le sue parole: “Assolutamente no. Non riesco più a mangiare la carne e mangio pochissimi carboidrati. Mangio una volta al giorno (se riesco)”. Come lui, anche Riccardo Fogli è rimasto molto provato dall’esperienza e aveva saltato la prima ospitata a Verissimo per questo motivo (ci sarà domani, con tanto di frecciatina a Marina!).

Luca Vismara parla di Amici di Maria De Filippi: “Sono stato fortunato”

Prima dell’Isola dei famosi, Luca Vismara ha partecipato anche a un altro programma televisivo. Si tratta di Amici di Maria De Filippi, dove era seduto fra i banchi come cantante. Anche quella è stata per lui una bellissima esperienza e se dovesse fare un confronto fra le due non saprebbe scegliere quale delle due ha preferito. A chi glielo ha chiesto, lui ha risposto così: “Sono due esperienze totalmente differenti, emozionanti e intense entrambe. Sono stato fortunato a fare i due programmi più famosi di Mediaset nel giro di un anno. Una botta di fortuna che ogni tanto nella vita ci vuole”.