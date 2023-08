Luca Salatino tronista bis a Uomini e Donne: si può fare, parla lui

È già passato un anno da quando l’ex tronista di Uomini e Donne Luca Salatino si apprestava a varcare la famosa Porta Rossa di Cinecittà e iniziare la sua esperienza nella Casa più spiata d’Italia. Come tutti sanno Salatino da quell’esperienza uscì scoprendosi una persona del tutto diversa e una volta tornato a casa si trovò ad affrontare la fine della sua relazione con Soraia Ceruti, ex corteggiatrice conosciuta proprio nel dating show di Maria De Filippi.

Nonostante siano già passati cinque mesi dalla rottura con la sua ex, al momento Luca Salatino ha detto di non essere ancora pronto per una nuova relazione. La storia con Soraia è stata molto importante per l’ex tronista e i due, dopo essersi detti addio, sono rimasti in ottimi rapporti. Ma quali sono i progetti futuri dell’ex gieffino? Ecco cosa ha dichiarato Salatino al settimanale NuovoTv.

Luca Salatino tornerà a Uomini e Donne?

“Se mi dovesse arrivare la proposta di tornare a Uomini e Donne la prenderei sicuramente in considerazione perché ho vissuto un’esperienza bellissima che mi ha lasciato tanto. Sono rimasto in contatto con tutto lo staff del programma che per me è come una seconda famiglia. Grazie a Maria De Filippi ho trovato l’amore e anche il mio migliore amico, Matteo Ranieri.”

Queste le parole con cui Luca Salatino ha risposto alla domanda circa la sua partecipazione alla prossima edizione di Uomini e Donne. A quanto pare l’ex tronista non avrebbe problemi a prendere parte a una nuova stagione del famoso dating show. Come affermato dallo stesso Salatino si è trattato di una bellissima esperienza che gli ha regalato l’opportunità di trovare l’amore e un vero amico. Perché quindi, ora che è nuovamente single, non ripetere l’esperienza?

Infine, alla domanda “Non hai voglia di ricominciare ad amare?” Luca Salatino ha risposto di volersi prendere del tempo per se stesso e per capire cosa ha sbagliato nella sua precedente relazione. Stando alle parole dell’ex tronista infatti “La fine di un rapporto serve anche ad aiutarti a comprendere cosa devi migliorare. Le colpe non sono mai solo da una parte, in coppia si vince e si perde insieme”. Pertanto per Salatino non sarebbe ancora arrivato il momento di trovare un nuovo amore.

D’altronde sono stati mesi complicati per l’ex tronista: tra la rottura con Soraia e l’intervento chirurgico per un’ernia del disco che gli ha lasciato in eredità un grave deficit motorio alla gamba sinistra, Salatino non ha avuto molto tempo per pensare a se stesso e alla sua vita sentimentale ultimamente.

La fine della storia con Soraia Ceruti

Recentemente l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne, Soraia Allam Ceruti, ha rilasciato una lunga intervista a Lollo Magazine nel quale ha parlato della fine della sua relazione con Luca Salatino. “La nostra storia è ormai finita mesi fa, e grazie a Dio mi sono ripresa molto bene. Sono stati dei mesi duri in cui ho sofferto davvero tanto, fortunatamente poi ho avuto delle persone che sono state super nei miei confronti, ma diciamo che tutta l’ondata mediatica è pesata e l’ho sentita”, ha dichiarato Soraia.

L’ex corteggiatrice ha poi svelato di aver sentito ancora il suo ex dopo la rottura: “Sì, ci siamo risentiti, mi ha chiamato un paio di volte per sapere come stessi e basta”. Quindi Soraia ha parlato della sua esperienza nel dating show di Canale 5, definendola anche lei un’esperienza del tutto positiva: “Non ho ricordi negativi. E’ stata un’esperienza che in un momento della mia vita mi ha salvata, perché non era proprio un bel periodo in generale tra famiglia e quant’altro”.

Per concludere l’ex corteggiatrice ha parlato della sua attuale situazione sentimentale e ha risposto alle domande su una sua futura e nuova partecipazione a Uomini e Donne: “Non c’è nessuno nel mio cuore, sono free. Come dico sempre, non mi aspetto di partecipare, tantissime persone mi hanno fatto questa domanda, io dico sempre che nel momento in cui dovesse capitare che qualcuno mi cerca, capirei in quel momento e prenderei lì per lì la decisione. Non riesco ora a fare un pronostico di quello che potrà succedere, se me lo dovessero chiedere oggi sì, sarei pronta a rimettermi in gioco”.