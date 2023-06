Luca Salatino fidanzato? Corona si rifiuta di pubblicare la notizia

Luca Salatino sembrerebbe aver avere una nuova fiamma dopo la fine della storia con Soraia Ceruti. La notizia è stata riportata da Fabrizio Corona, nonostante questa non fosse esattamente la sua intenzione. L’ex re dei paparazzi ha da tempo, ormai, un canale telegram nel quale condivide con gli iscritti gli scoop più interessanti sui personaggi dello spettacolo. A tal proposito, Corona ha annunciato sul gruppo di aver ricevuto una segnalazione sull’ex tronista, il quale sarebbe stato beccato a baciarsi con una ragazza ai Fori Imperiali di Roma. Ebbene, l’indiscrezione non è stata accolta da Fabrizio con molto entusiasmo.

Lo scorso aprile Luca Salatino e Soraia Ceruti hanno annunciato la rottura dopo meno di un anno insieme. Una separazione che ha sorpreso molti e che ha suscitato non poche polemiche. Il cuoco si era mostrato completamente innamorato al Grande Fratello Vip, tanto da arrivare a piangere praticamente ogni giorni a causa della mancanza della fidanzata. A gennaio, infatti, aveva poi deciso di abbandonare definitivamente la Casa per poter finalmente ricongiungersi con Soraia.

Insomma, il loro sembrava un amore veramente indissolubile. In realtà, però, qualcosa in quei mesi lontani si era ormai rotto. Secondo l’ex vippone, infatti, la ragazza aveva ormai smesso di amarlo, tanto da mostrare quasi fastidio nei suoi confronti. Luca aveva anche confessato di essere stato molto male per la fine di questa storia, ma che stava cercando di riprendersi dedicandosi al lavoro e alle amicizie, come quella ritrovata con Matteo Ranieri. Ora, invece, Salatino potrebbe aver voltato finalmente pagina e sarebbe stato scoperto in atteggiamenti affettuosi con una nuova ragazza. Ad ogni modo, l’ex gieffino non si è ancora espresso a riguardo, dunque bisogna ricordare che si tratta solamente di un’indiscrezione.

Fabrizio Corona: la reazione al gossip su Luca Salatino

Come menzionato prima, la notizia è stata diffusa da Fabrizio Corona, il quale, in realtà, non ha avuto affatto interesse in questo gossip. “Apprezziamo le segnalazioni, sono sempre ben accette. Ma in questo canale non pubblico notizie di sconosciuti“, ha scritto sul suo canale Telegram, a corredo della segnalazione riportatagli. Infine, ha aggiunto anche un hashtag ironico in cui si legge “Chi ca**o se lo ca*a Salatino“. Insomma, l’ex re dei paparazzi si è praticamente rifiutato di pubblicare la news, a causa del soggetto ritenuto da lui poco rilevante.