Luca Salatino lancia l’appello a Maria De Filippi proponendosi per due lavori. Chiusura totale invece laddove dovesse arrivare una proposta per prendere parte a Temptation Island insieme all’amata fidanzata Soraia Ceruti: in quel caso sarebbe l’unico no senza riserve che rifilerebbe alla conduttrice e imprenditrice pavese. L’ex tronista di Uomini e Donne, protagonista dei primi mesi di Grande Fratello Vip 7, si è raccontato al magazine Nuovo Tv, spiegando che sarebbe pronto a tornare in tv se arrivasse una proposta allettante. Ed è a questo punto che, riferendosi a ‘Queen Mary’, dice che si vedrebbe bene a ricoprire il ruolo di Postino a C’è Posta per te.

“Tornare a lavorare insieme a Maria sarebbe un sogno. Mi piacerebbe vestire la divisa di postino a C’è posta per te, perché avrei la possibilità di tornare a parlare di sentimenti sul piccolo schermo”. Così Salatino che aggiunge di aver mantenuto un ottimo rapporto con la timoniera di UeD, definita una “donna spettacolare” che porterà sempre nel cuore. Luca ha ribadito che deve molto a Maria in quanto gli ha dato la possibilità di “vivere due esperienze uniche a Uomini e Donne, prima come corteggiatore e poi come tronista”. “Ma soprattutto è grazie a lei se ho incontrato la mia Soraia”, ha evidenziato, aggiungendo che le sarà grato per sempre.

Quindi ecco la seconda proposta indirizzata alla conduttrice: “Per Maria farei di tutto, andrei a lavorare anche nella sua cucina”. Capitolo Temptation Island: Luca sul tema è categorico e rimarca che non si impegnerebbe mai nel reality delle tentazioni. “Questo sarebbe l’unico “no” che le direi (a Maria De Filippi, ndr). E vero che io e la mia fidanzata ci siamo conosciuti grazie alla Tv, ma oggi preferiamo vivere il nostro amore a telecamere spente”, ha concluso.

Luca Salatino e il grande amore per Soraia, ma…

Luca, nel corso dell’avventura al Grande Fratello Vip 7, ha sofferto parecchio per la lontananza dalla fidanzata. Fuor di dubbio che l’ex tronista sia innamoratissimo della compagna. Qualcuno, però, sostiene che alcuni atteggiamenti non siano sintomo di una relazione sentimentale del tutto ‘sana’. Al di là del vociferare, la coppia naviga a vele spiegate e per il momento non conosce crisi. Dopo che il giovane romano ha lasciato la Casa più spiata d’Italia, con la compagna ha avviato la convivenza a Como.

Per quel che invece riguarda il periodo buio, Luca se lo è lasciato alle spalle. Il giovane, in passato, ha sofferto di depressione chiudendosi in se stesso. Ebbe un forte down quando si ritrovò a dover arrestare la sua carriera da pugile a causa di un infortunio. Con la tenacia e l’aiuto di alcune persone care è riuscito a riemergere.