Luca Salatino, abbandono GF Vip: svelenata (sbagliata) su Soraia

Dalla serie ‘c’eravamo tanto amati, ma ora non più’. Luca Salatino, ex tronista di Uomini e Donne nonché ex concorrente ‘fragile’ del Grande Fratello Vip 7 (nella Casa più spiata d’Italia si è fatto spesso notare per una serie di crisi di pianto) nelle scorse ore ha svelenato sull’ex Soraia Ceruti. In una Story Instagram il cuoco ha rinnegato parte delle scelte fatte mentre stava assieme alla fidanzata conosciuta a UeD nel 2022. Come poc’anzi accennato, Salatino lo si ricorda al GF Vip per i fiumi di lacrime versate.

Il ragazzo disse a più non posso di non poter resistere nel gioco a causa della mancanza dell’allora compagna. Così, durante il periodo natalizio (nel dicembre 2022), quando dovette scegliere se continuare o meno il suo percorso nel reality show, decise di abbandonare. Peccato che poi con Soraia le cose non andarono per il verso giusto: dopo pochi mesi si lasciarono.

Ora Salatino è tornato sulla decisione di lasciare il GF Vip anzitempo, spiegando di essersi pentito:

“In questo momento, sono concentrato forse per la prima nella mia vita su di me. Voglio costruire un qualcosa di importante. Credo che una compagna non si debba cercare, ma che nel nostro cammino un giorno qualcuno camminerà affianco a noi. Sicuramente non mi fermerò mai più e non interromperò mai un percorso mio personale per nulla e nessuno. Bisogna andare dritti per la propria strada, chi vuole esserci sa dove trovarci”.

Una bella svelenata, ma forse Salatino non ricorda che aveva fatto tutto lui al Grande Fratello Vip. Era lui che continuava a finire in una valle di lacrime dicendo che non poteva vivere senza la sua dolce metà, la quale, a più riprese, consigliò all’allora compagno di pensarci bene prima di abbandonare. Infatti Soraia mai fece pressioni affinché l’ex tronista lasciasse la Casa più spiata d’Italia. Anzi gli suggerì in svariati frangenti di tenere duro. Ma lui non ne volle sapere, non vedeva l’ora di rituffarsi tra le braccia della Ceruti, conosciuta una manciata di mesi prima.

Pure il passaggio relativo alla speranza di trovare un qualcuno che “camminerà affianco a noi” stride parecchio. La Ceruti aveva quella visione, mentre lui era incline a non riuscire a tenere a bada la gelosia. E infatti, mesi dopo la fine della love story, Soraia ha raccontato che l’ex fidanzato ha avuto “atteggiamenti brutti, come la gelosia”, che l’hanno spaventata. Come sopradetto, ha fatto e disfatto tutto lo stesso Salatino. Un popolare e illuminante adagio recita, “chi è causa del suo mal, pianga se stesso”. Capito Luca?