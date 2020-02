Luca Onestini va via da RTL: l’amico Raffaello Tonon disperato

Perché Luca Onestini ha lasciato RTL: gossip sull’ex tronista di Uomini e Donne

Per chi segue quotidianamente Luca Onestini non è certo una novità: da qualche settimana l’ex tronista di Uomini e Donne non è più uno speaker di RTL 102.5. Nessuno è però a conoscenza del motivo di questa scelta: non è chiaro infatti se sia dipeso dal verace bolognese o se sia stata una decisione dipesa dall’alto. La questione è stata portata a galla da Alberto Dandolo che sul settimanale Oggi ha parlato di quello che è successo. Non solo: a detta del giornalista il migliore amico di Luca, Raffaello Tonon, sarebbe piuttosto provato da questa faccenda, perché l’opinionista amava molto fare radio con l’ex gieffino, oggi felicemente fidanzato con la modella Ivana Mrazova.

Il gossip di Oggi sul lavoro di Luca Onestini come speaker radiofonico

“Da qualche settimana Luca Onestini è scomparso dai palinsesti della radio più seguita d’Italia, lasciando nello sconforto il suo collega e amico Raffaello Tonon con cui condivideva la conduzione di un programma del mattino. Una sua scelta di andare via dalla radio o una costrizione?”, ha scritto Dandolo nel numero di Oggi in edicola da giovedì 13 febbraio.

Luca Onestini farà luce su quello che è accaduto a RTL 102.5?

Al momento Luca Onestini non ha proferito parola sulla faccenda: lo farà a breve? Di recente il giovane è apparso ad un evento a Sanremo in compagnia della fidanzata Ivana Mrazova. Non solo: in questo periodo Luca è impegnato a sostenere il fratello Gianmarco Onestini in Spagna. Dopo il Gran Hermano Vip il ragazzo è ora tra i concorrenti di un altro reality show, El tiempo del Descuento.