Luca Onestini è al centro del fuoco incrociato dei Prelemi. Nelle scorse ore, infatti, la coppia composta da Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi si è sentita in dovere di “rimettere al suo posto” l’attuale concorrente del GF Vip, che per la settima edizione ha accettato di tornare nella casa, scatenando più di qualche malumore.

L’ex tronista, fratello di Gianmarco Onestini, ha fatto molto discutere per l’atteggiamento avuto nei confronti di Nikita Pelizon, la modella con la quale ha palesemente flirtato ma alla quale alla fine ha rifilato un due di picche. Il loro rapporto è apparso fin da subito molto complice, con Onestini che si è reso protagonista di tutta una serie di tenerezze nei confronti della ragazza. Lei, comprensibilmente, si è illusa, credendo forse che con Onestini sarebbe potuto nascere qualcosa. Ma alla fine, perlomeno stando alla versione di Onestini, lei si era fondamentalmente costruita soltanto un grande castello in aria.

Proprio questo atteggiamento da “furbetto” di Onestini è stato dietro alle critiche ricevute da parte di, rispettivamente, il conduttore di GF Vip Party e della commentatrice social del GF Vip in studio. Pretelli, ospite di Casa Chi, si è sentito così in dovere di rimettere Onestini al suo posto, di fatto stroncando il concorrente per il suo atteggiamento. Qui le sue dichiarazioni:

“Onestini rimpiangerà molto Soleil nelle prossime settimane. E ho detto tutto. Sonia la vedo molto agguerrita con lui. Devo dire che è un grande giocatore, un grande stratega. Anche lui un personaggio. A me personalmente non sta particolarmente simpatico, non penso che lui sia totalmente vero con i suoi approcci con le ragazze, basta vedere quello che ha fatto con Nikita, il profumiere, e poi l’ha respinta. Con Oriana gioca, scherza. Ci prende per i fondelli.”

Della stessa opinione è stata anche Giulia Salemi. In un’intervista concessa insieme al fidanzato a Chi, la persiana ha commentato così l’approccio di Onestini:

“Luca non mi piace molto come si sta comportando. Non mi piace come ha trattato Nikita, ha parlato male di Oriana, posso dire lo stesso di Antonino con Oriana.”

Luca Onestini vs Soleil al GF Vip: prima le scintille, poi le scuse

Quando Soleil ha avuto occasione di sostituire Sonia Bruganelli in veste di opinionista, erano in tanti a non vedere l’ora di assistere al confronto con l’ex Onestini, con il quale era finita male 5 anni fa. Come da previsioni, la modella italo-americana aveva massacrato Onestini, sottolineando come avesse trovato in Nikita la sua vittima sacrificale per fare parlare un po’ di sé al reality.

Si è trattato di un attacco molto duro, del quale però Soleil si sarebbe presto pentita. La mattina dopo il confronto, la modella italo-americana si è sentita in dovere di chiedere scusa al vippone, sia per i modi utilizzati sia per il triste teatrino imbastito in diretta. Ecco le sue parole in merito alla questione: