Luca Onestini torna single e smaschera la ex: “Ha chiesto a ChatGpt se stare con me”

Luca Onestini, a quanto pare, è davvero sfortunato in amore. Nel corso degli anni, abbiamo visto l’ex corteggiatore di Uomini e Donne passare da una relazione all’altra, ogni volta ci credeva e pensava che sarebbe stata la persona giusta, invece puntualmente è rimasto con il cuore spezzato. Anche stavolta che, durante la sua esperienza in La Casa de Los famosos, ha incontrato Aleska Genesis Castellanos, una famosa modella che ha fatto breccia nel suo cuore. Con lei è uscito dalla trasmissione e credeva di condividere la sua vita, però in una diretta fatta poco fa su Tik Tok, Luca Onestini ha rivelato di essere tornato single.

Le cose sembravano andare bene tra i due fino a che, qualche giorno fa, lei non ha annunciato la rottura dicendo che i loro mondi erano troppo diversi. Solo ora Luca ha deciso di svelare i retroscena: “Chiede a Chat Gpt se le è convenuto stare con me. Ma dove siamo arrivati? Tu stai chiedendo all’intelligenza artificiale un consiglio sentimentale? Io sono scioccato“.

Neanche l’innominabile ha mai fatto 25 mila telespettatori.. luca onestini cosa hai combinato pic.twitter.com/fQfD4voT9j — ⭐🍫 (@fondenteextra) August 5, 2025

Luca Onestini torna single: la diretta su Instagram diventa virale

Una rivelazione che ha sconvolto tutti ma in primis lui che lo ha vissuto sulla sua pelle. “Cosa ho fatto per avere questo? Talmente tanto innamorato, illuso, da vedere questa cosa? Io non so se sto sognando o se è un incubo” ha dichiarato Luca Onestini nella diretta, mostrandosi davvero tanto ferito e deluso dal comportamento della sua ex fidanzata.

Poi ha continuato rivelando tutte le offese che gli sono state fatte da lei: “La signora ha detto che ero un pagliaccio, un narcisista, tutte queste cose. Mi diceva: “combatti per amore”, ma combattere per cosa, tu mi hai mai amato? No perché chi ti ama non ti dice quelle cose, ha sempre tentato di farmi sentire inferiore“. Inoltre ha aggiunto che Aleska lo ha invitato a cena solo per fargli pagare il conto e che i suoi non lo hanno neanche ringraziato per il gesto che non era assolutamente dovuto. Insomma, le cose tra i due, a quanto pare, non potevano finire in modo peggiore.