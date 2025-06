Luca Onestini, cifra da urlo vinta in Messico: il podio post minacce

Luca Onestini arriva sul podio anche a La Casa de Los Famosos, il reality show che va in onda in Messico. Si tratta della versione americana in lingua spagnola di Celebrity Big Brother, ovvero il Grande Fratello Vip che va in onda in Italia. Un altro successo per l’ex tronista di Uomini e Donne, che ha partecipato a vari reality show finora e non solo nel nostro Paese. Infatti, in Spagna ha vinto il programma Secret Story e ha partecipato a Gran Hermano Duo.

Ormai Luca è diventato un volto dei reality show internazionale e ogni volta che partecipa a un programma TV è un successo. Ha preso parte per ben due volte al Grande Fratello Vip e ogni volta è sempre stato inserito tra i concorrenti più amati. Ma sembra proprio che oltreoceano, Onestini riesca proprio a conquistare tutti. A La Casa de Los Famosos si è posizionato secondo, nella finale andata in onda ieri in Messico.

Come secondo classificato, nella versione messicana del reality show, si ottiene un bel premio, in denaro. Ebbene Onestini questa volta ha guadagnato in finale ben 100mila dollari. Non solo, Luca di sicuro sarà stato pagato dal programma, ogni settimana, per la sua partecipazione. Ma non è stato un percorso semplice per Onestini, che ha iniziato la sua carriera televisiva negli studi di Uomini e Donne.

Infatti, Luca ha dovuto affrontare degli accesissimi scontri e vari insulti per le sue origini italiane. Non solo, lui stesso ha spiegato di essere stato aggredito da tre dei suoi ormai ex coinquilini, ovvero Uriel del Toro, Rey Grupero e Carlos Cruz detto Caramelo. Onestini ha lamentato, in quella occasione, che i tre l’avevano minacciato di picchiarlo. “Qui ci sono persone violente, aggressive, xenofobe, perché mi hanno insultato perché sono italiano. Mi hanno offeso perché vengo dall’Italia”, ha raccontato.

L’ex gieffino ha anche rivelato che questi concorrenti lo avrebbe sputato e gli avrebbe lanciato del cibo in faccia. I fan di Luca hanno temuto il peggio, tanto che gli hanno chiesto di rientrare in Italia per evitare delle gravi conseguenze. Alla fine, però, Onestini ha preferito tenere duro e continuare questa sua esperienza, arrivando addirittura in finale. Si è piazzato secondo al televoto, mentre ha vinto Caramelo. Nonostante la mancata vittoria, per Luca questo è stato un grande successo.

L’ex tronista ha usato, in queste ore, il suo profilo Instagram per ringraziare tutti coloro che l’hanno sostenuto e gli hanno permesso di arrivare prima in finale e poi sul podio:

“Ringrazio tutte le persone che mi hanno votato, anche quelle che mi hanno dato un solo voto, vi ringrazio di cuore perché mi avete reso la persona più felice del mondo. Questo è tutto merito vostro, vi amo con tutta la mia anima, il mio cuore. Un bacio!”

Probabilmente a breve Luca rientrerà in Italia e i suoi fan sono felici di vederlo tornare a casa tutto intero, dopo questa esperienza ricca di tensioni in Messico.