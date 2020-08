Luca Onestini vittima de Le Iene: “Disgraziati, mi hanno stravolto tutto”

Luca Onestini è stato la nuova vittima de Le Iene. Uno scherzo ben preparato, che gli ha fatto perdere la testa! In una giornata perfetta, durante le sue vacanze estive, è successo qualcosa che ha rovinato il suo buonumore… Lui, che in passato aveva organizzato uno scherzo per la fidanzata Ivana Mrazova, questa volta ha dovuto fare direttamente i conti con la redazione de Le Iene, che ha trasformato in un inferno la sua giornata dedita solo a relax e divertimento con gli amici. Pare proprio che Ivana abbia avuto la sua vendetta, dopo aver creduto che il suo fidanzato avesse avuto un flirt (e che flirt!) con la sua personal trainer. L’ex tronista di Uomini e Donne ha voluto dare delle prime anticipazioni sullo scherzo de Le Iene che lo ha visto protagonista. Finti tradimenti in corso? La vendetta è un piatto che va servito freddo e Ivana, complice con la redazione del programma di Italia 1, potrebbe aver pensato di far provare al ragazzo quello che ha dovuto passare lei…

Scherzo Luca Onestini Le Iene: la confessione dell’ex tronista

Luca Onestini ha pubblicato su Instagram foto e video delle sue ultime vacanze al mare. Ha raccontato che ha trascorso giornate da sogno, che lo hanno ricaricato parecchio e che gli hanno fatto dimenticare quella quarantena passata lontano da Ivana. Sembrava che tutto filasse per il verso giusto (tutto troppo bello per essere vero?) ma qualcosa gli ha cambiato drasticamente i suoi piani, come ha spiegato lo stesso Luca su Instagram. Queste sono state le sue parole: “Mi ha stravolto la giornata! Presto su Italia 1 vedrete cosa mi hanno combinato questi disgraziati”. Complice dello scherzo de Le Iene a Luca Onestini, la fidanzata Ivana Mrazova e i suoi amici di sempre, che si sono prodigati per “rovinargli” la giornata! Cos’è successo davvero a Luca durante le sue vacanze?

Le Iene anticipazioni: Ivana si vendica? Luca Onestini se la vede brutta

Luca Onestini condivide tutto (o quasi tutto) coi suoi follower di Instagram. In passato aveva parlato della sua accettazione della vitiligine, dando un bel messaggio con chi ci convive da sempre, e oggi invece dello scherzo organizzato da Le Iene. Era stato lui il primo ad aver collaborato con la redazione per far credere a Ivana di avere una relazione clandestina con la sua istruttrice, che ogni giorno si recava a casa sua per curare il suo fisico… La Mrazova li aveva beccati nello stesso letto lasciandosi andare a una scenata di gelosia difficile da dimenticare! Chi di spada ferisce, di spada perisce? Dalle sue ultime parole, pare proprio che Luca se la sia vista brutta!