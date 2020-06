Luca Onestini, vitiligine foto: “Si modifica, non c’è nulla da nascondere”

Luca Onestini ha la vitiligine. E non se ne vergogna.Perché dovrebbe mai farlo? Oggi, Giornata Mondiale della Vitiligine, l’ex tronisa di Uomini e Donne ha voluto dedicare un messaggio a tutti quelli che cercano di nasconderla come se fosse qualcosa di cui vergognarsi. Luca non lo fa. Quando era più piccolo, ha tentato anche lui di oscurarla in qualsiasi modo; adesso che è un uomo, ha imparato ad accettarla, a capire che è parte di sé e che quelle macchie simili a tatuaggi (come le ha definite lui stesso) lo rendono particolare. Speciale. Il suo consiglio è quello di accettare la vitiligine e di essere felici anche con la sua presenza: ha scattato una foto – pubblicata sul suo profilo Instagram – con cui mostra la sua pelle variopinta, dopo un lungo periodo di accettazione. Si era cominciato a parlare della vitiligine di Luca Onestini dalla sua partecipazione al Grande Fratello Vip (edizione in cui incontrò Ivana Mrazova, la sua anima gemella); oggi ne ha voluto riparlare ai suoi numerosi follower, a tutti quelli che pensano che sia un problema da tenere segreto.

La foto della vitiligine alle gambe di Luca Onestini: le parole dello speaker radiofonico

Nella Giornata Mondiale della Vitiligine, Luca Onestini ha voluto scrivere un lungo messaggio su quelle macchie che gli colorano la pelle. Al Gf, aveva deciso di parlare di questo ad alcuni suoi compagni, riuscendo ad arrivare nella casa di milioni di telespettatori, alcuni dei quali sanno bene quanto difficile sia (in un mondo come il nostro tutto concentrato sull’apparenza) accettare la vitiligine. Su Instagram, l’ex gieffino ha scritto: “I miei tatuaggi non li ho scelti io, non sono marcatamente definiti e si modificano nel tempo cambiando nella forma a loro piacimento”. Ha spiegato che chi gli chiede cosa abbia sulle gambe, lui risponde sempre col sorriso, dicendo senza alcun tipo di vergogna che è vitiligine. Negli ultimi anni della sua vita, non lo ha mai nascosto a nessuno, nemmeno alla sua fidanzata Ivana Mrazova, che ha incontrato non molte settimane fa, dopo aver trascorso lontani il lockdown.

Giornata Mondiale della Vitiligine, Luca Onestini ne parla senza problemi

Approfittando di questa giornata speciale, Luca Onestini ha aggiunto: “Non c’è nulla da nascondere, sono variopinto come i cieli più belli e mi amo così”. Una bella frase che certamente incoraggerà chi lotta contro questa malattia della pelle (che porta alla formazione di chiazze non pigmentate), chi ancora non l’ha accettata perché crede che rovini il proprio aspetto, chi viene deriso.