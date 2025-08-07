Luca Onestini sbugiarda Aleska Genesis: il video con le prove

La storia d’amore tra Luca Onestini ed Aleska Genesis Castellanos è ufficialmente finita e nelle ultime ore tra i due sta andando avanti un botta e risposta sui social. Il modello ha difatti voluto rispondere pubblicamente ad una serie di accuse da parte della sua ex, pubblicando un video sul suo profilo TikTok in cui mostra alcune prove per confutare quanto detto in precedenza da Aleska.

Luca Onestini smentisce Aleska Genesis Castellanos

Luca Onestini ed Aleska Genesis Castellanos si sono conosciuti nel reality show La Casa De Los Famosos e da allora hanno iniziato una frequentazione, terminata qualche giorno fa. I due si sono difatti ritrovati al centro dei gossip dopo che lei ha annunciato la rottura per visioni della vita differenti. A ciò è seguita una diretta su TikTok da parte di Luca, durante la quale ha rivelato che la ragazza aveva chiesto a ChatGpt se le conveniva stare insieme. Da allora è iniziato un botta e risposta sui social tra i due. Nelle ultime ore Onestini ha difatti pubblicato un video in cui smentisce alcune dichiarazioni fatte in precedenza da Aleska.

In particolare la modella aveva accusato Luca di non averle mai comprato una rosa. Inoltre, tra le critiche mosse all’ex, c’erano anche alcuni mancati pagamenti tra treni, ristoranti ed alberghi. Nel filmato condiviso sul suo profilo TikTok, tuttavia, l’ex volto di Uomini E Donne ha confutato ogni parola pronunciata da Aleska. In particolare Onestini ha mostrato alcuni scatti in cui si vede la ragazza con una rosa tra le mani. In quanto ai mancati pagamenti, il modello ha fatto vedere gli scontrini di quanto pagato, raccontando la sua versione dei fatti.

Il video pubblicato da Luca è accompagnato da una didascalia, nella quale il ragazzo spiega di non volersi lasciare calpestare e di voler mettere a tacere le bugie.

Precisamente l’ex protagonista della Casa De Los Famosos ha scritto:

Non si tratta di essere un uomo o una donna. Si tratta di essere umani. La verità non viene messa a tacere dalle bugie. E le brave persone non si lasciano calpestare. Per coloro che sanno solo provare a ferire.

Onestini ha poi terminato ironicamente il video. Ha difatti recuperato il proprio cellulare, invitando Aleska a farsi un’ultima foto insieme. Dopo aver scattato ha mostrato il risultato dello scatto, ovvero l’immagine di un pagliaccio.