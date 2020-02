Luca Onestini NON ha lasciato RTL: il video che chiarisce tutto

Luca Onestini news, arriva l’ufficialità sullo speaker di RTL: l’ex gieffino non ha lasciato la radio

Finalmente la verità su Luca Onestini a RTL: i fan possono stare tranquilli, non c’è stato nessun addio! Qualche giorno fa si è parlato infatti di una separazione tra l’ex gieffino e la radio dove lavora insieme a Raffaello Tonon, suo inseparabile amico e collega dai tempi del Grande Fratello Vip 2. E la news su Luca Onestini in cui era stato annunciato il suo addio a RTL aveva coinvolto anche Raffaello Tonon. Ricostruiamo un po’ la vicenda. Giovedì scorso il settimanale Oggi aveva fatto notare l’assenza di Luca nei palinsesti radiofonici di RTL e aveva aggiunto che questa separazione aveva gettato nello sconforto Tonon, che era rimasto senza la sua spalla. Per fortuna non c’è stato nessun addio!

Luca Onestini non ha lasciato RTL: “Cari amici sono tornato!”

A pochi giorni di distanza dalla news in questione, Luca Onestini è tornato a RTL e ha anche pubblicato dei video su Instagram in cui ha chiarito di essere tornato. Appunto, si tratta di un ritorno, dunque potrebbe aver chiesto dei giorni di vacanza. E non c’è stata una frattura, non c’è stato un licenziamento, non c’è stato un addio. Nel video è il Conte Galè, speaker storico di RTL, che ha sussurrato all’orecchio di Tonon che qualcuno era tornato. E subito è comparso, a modo suo e facendosi naturalmente notare, Luca alle loro spalle! E subito Onestini ha preso la parola: “Son tornato, cari amici son tornato! Sono ancora qua eh, siete contenti?”. Di sicuro i suoi fan sono molto contenti di poterlo seguire ancora in radio, ma il commento di Tonon non poteva mancare: “È drammaticamente vero”.

Luca Onestini torna a RTL e il Conte Galè conferma il trio per Miseria e Nobiltà

Gli Oneston sono tornati e potrete seguirli sulle frequente di RTL 102.5 dalle 13 alle 15, il solito orario del programma radiofonico Miseria e Nobiltà. E sempre il Conte Galè ha confermato la formazione della trasmissione: “D’ora in avanti la nuova formazione di Miseria e Nobiltà sarà questo triangolo”.