Luca Onestini, la malattia senza filtri: la foto, fan entusiasti

Luca Onestini, la malattia non è un tabù: la foto ‘senza filtri’ scatena i fan che apprezzano a migliaia

Luca Onestini, ex tronista di Uomini e Donne che ha ulteriormente aumentato la sua popolarità durante la seconda edizione del Grande Fratello Vip, si mostra senza filtri, senza timori, in barba a quella malattia cronica della pelle che lo accompagna fin dalla tenera età: la vitiligine. Il giovane bolognese infatti ha fatto campeggiare su Instagram una foto che dimostra come per lui, quelle macchie cutanee che gli risaltano sulla pelle, non sono più un tabù. In passato, durante l’infanzia, lo erano, oggi non più. Ora è un uomo maturo, un uomo che non ha problemi a mostrarsi autenticamente in tutto e per tutto. Anche perché la vitiligine non è una colpa. E neppure una vergogna; è solamente mancanza di melanina. Tutto qui.

L’ex tronista, la foto conquista i fan: “Con tuoi tatuaggi naturali sei ancora più bello”

Dunque, ecco Luca piazzare sul suo profilo Instagram la foto con le macchie in bella vista. Lui, seduto su uno scoglio, sguardo fisso in camera e au revoir ‘vitiligine mia’. Lo scatto, giunto dalla Sardegna, ha letteralmente stregato i fan (i like sono oltre 85mila) che si sono riversati a commentare la scelta dell’ex tronista, facendo piovere parole lodevoli: “Complimenti….bello mostrarsi vero senza filtri… “, “Bella persona Luca in tutto. Dentro e fuori”, “Con tuoi tatuaggi naturali sei ancora più bello”, “Molto speciali… e chi non capisce questo nostro problema è perché non va oltre l’apparenza”, “Cos’hai fatto alle ginocchia!!!!!!! Uaaaaa! Ma ci siete o ci fate? E bastaaaa!!!😠😠 Luca sei unico bomber non cambiare mai!!!!!”.

La confessione sulla vitiligine di Luca Onestini al Grande Fratello Vip

Sulla vitiligine, Onestini era tornato anche durante la sua esperienza al Grande Fratello Vip, spiegando a Marco Pedrolin e Simona Izzo i problemi che il sole può portare quando entra in contatto con le macchie. Il giovane ha raccontato che deve sempre preoccuparsi di mettere la protezione solare, soprattutto nelle chiazze non pigmentante e prive di melanina. Durante la chiacchierata è tornato anche con la mente al passato, quando durante i giorni di scuola c’era qualcuno che non lo faceva sentire a suo agio, suggerendo sciocchi rimedi: “Mettiti i pantaloni lunghi che con quelle gambe fai schifo…”