Luca e Ivana, la separazione è dolorosa: le parole di lui commuovono

Luca Onestini e Ivana Mrazova, le vacanze sono finite. La modella parte, il saluto dei due commuove tutti

Luca Onestini e Ivana Mrazova formano davvero una coppia da sogno. I due si sono conosciuti nel 2017 durante il Grande Fratello Vip e, dopo essersi segretamente innamorati, hanno deciso di vivere la loro storia d’amore una volta fuori dalla casa di Cinecittà. Quella loro è dunque una storia meravigliosa, che dimostra che l’amore vero esiste e non bisogna dubitarne. Luca ed Ivana, da ormai quasi 3 anni, sono innamoratissimi e la loro storia d’amore va avanti a gonfie vele. Ogni tanto però i due, o per motivi lavorativi o per motivi personali, sono costretti a separarsi. La Mrazova infatti è spesso in viaggio anche perché la sua famiglia, che lei ama ed adora, non vive in Italia ma in Cecoslovacchia. Durante questa estate 2019, Ivana ha però avuto la gioia di avere i suoi familiari con sé proprio nelle terre nostrane. Parte della famiglia Mrazova (madre, sorella e nipotine) hanno raggiunto la modella e tutti insieme hanno trascorso una splendida vacanza a Milano Marittima. Poi, Ivana dopo averli salutati si è dedicata al suo fidanzato ed ha trascorso con lui delle settimane nella sua amata Sardegna.

Ivana e Luca, le vacanze sono finite, la modella torna a casa

Ahimè, l’estate è agli sgoccioli e bisogna rientrare. Ivana Mrazova stamattina ha salutato le spiagge e il mare sardo ed è corsa in aereoporto. La Cecoslovacchia l’attendeva impaziente. La separazione piu dolorosa è stata, però, con il suo amore. Luca Onestini e la sua fidanzata saranno costretti a stare lontani per ben due lunghe settimane. E ovviamente questo crea non poca sofferenza in due persone che si vivono giorno per giorno. Luca Onestini sul suo profilo Instagram ha postato due foto dove bacia Ivana ed ha scritto: “Un bacio che mi porterò dietro per due settimane, come l’ultimo respiro profondo prima di una lunga immersione… #MissYou”. Tutti i fan della coppia si sono commossi.

Ivana Mrazova, lo sfogo sui social

Alcuni giorni fa, però, Ivana Mrazova è stata protagonista di un episodio increscioso sui social. Per questo motivo, la modella ceca ha pubblicato sul suo profilo uno sfogo dove, giustamente, ha tenuto a precisare che sui social non mostra tutta la sua vita ma solo una parte di essa. “Non è la vita in diretta o il Grande Fratello” ha tuonato la Mrazova.