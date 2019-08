Ivana Mrazova non ce la fa più: “Il rispetto non deve mai mancare”

Ivana Mrazova, la fidanzata di Luca Onestini si sfoga sul suo profilo Instagram. Ecco che cosa ha detto

Ivana Mrazova è una ragazza dolcissima e tanto sensibile. Lei insieme a Luca Onestini e al loro grande amore, sono stati la scoperta dell’edizione 2017 del Grande Fratello Vip. I due infatti si sono conosciuti sotto il tetto della casa più spiata d’Italia ma hanno voluto vivere il loro amore lontani dai riflettori. Luca ed Ivana, infatti, si sono mostrati innamorati e si sono, in seguito, fidanzati solamente dopo la fine del reality di Cinecittà. Quella dell’ex tronista e della modella ceca è stata una grande dimostrazione. Perché non tutti i personaggi pubblici amano affidare il loro privato alle telecamere. Luca ed Ivana, prima di essere due vip, sono due persone molto umili e ‘alla mano’ e di questo ne danno dimostrazione anche sui social dove si mostrano senza filtri. Nelle ultime settimane la coppia è in vacanza al mare, ma qualcosa ha fatto arrabbiare la bella Ivana. La ragazza, infatti, ha pubblicato su Instagram un lungo post dove si sfoga contro chi, per qualche assurdo motivo, si è scagliato contro di lei. Le parole della Mrazova stupiscono, perché per prendersela con una persona buona e genuina come lei ce ne vuole davvero molto.

Ivana Mrazova si sfoga sui social: “Volevo dirvi alcune cose”

Forse, perché di questo non ne possiamo esser certi, tutto è iniziato proprio il giorno di Ferragosto. Ivana e Luca erano in spiaggia e durante un evento sono stati fatti volare in aria dei palloncini. La Mrazova ha voluto mostrare quello che stava accadendo sui social e così ha registrato alcune stories. La modella pensava di fare qualcosa di carino ma, invece, ha ottenuto l’effetto contrario. Perché subito dopo ha registrato dei filmati dove precisava che quei palloncini non li aveva lanciati lei e che erano biodegradabili. Un po’ di persone probabilmente le avranno mandato dei messaggi dove si lamentavano della plastica dei palloncini e ciò, ovviamente, ha causato dei malumori nella ventisettenne ceca. Oggi così Ivana ha voluto mettere in chiaro un po’ di cose, com’è giusto che sia. Il suo sfogo è iniziato con augurio: “Cucú! È da tempo che volevo dirvi alcune cose…Inizio a dire che è ESTATE… Periodo di vacanze, divertimento, relax e spero che la maggior parte delle persone possano godersi questo periodo al massimo. Spero che tutti, me compresa, riusciamo a rilassarci e a ricaricarci in vista dell’inverno che è quasi alle porte”.

“Il rispetto non deve mai mancare”, le parole di Ivana Mrazova

La bellissima fidanzata di Luca Onestini ha poi continuato e concluso il suo discorso così: “Tramite Instagram vi faccio conoscere solo una ‘piccola parte’ della mia vita e sono io a decidere cosa e quando. Perché ci sono alcune persone che non si rendono conto che questo social media non è la vita in diretta o grande fratello come molti credono, ma è un mezzo per tenerci uniti dove condividere ognuno ciò che vuole sempre nel massimo rispetto… RISPETTO che non deve MAI MANCARE da entrambe le parti. Baci e buona serata. Vi voglio bene”.