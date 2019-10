Luca e Ivana rinunciano a Pechino Express: crisi? Lo spiffero di Chi

Luca Onestini e Ivana Mrazova rinunciano a Pechino Express: crisi? Spiffero di Chi

Da diversi giorni si rincorrono le voci di una crisi in corso tra Luca Onestini e Ivana Mrazova. Oggi, anche il settimanale Chi, spifferando che i due avrebbero rifiutato di partecipare alla nuova edizione di Pechino Express, insinua che nella coppia potrebbe essersi rotto qualcosa. Ma riavvolgiamo il nastro: a inizio settembre la modella vola in Repubblica Ceca (sua terra d’origine) per sottoporsi a un piccolo intervento chirurgico (andato bene). L’ex tronista non la raggiunge per impegni lavorativi e personali. I fan iniziano a rumoreggiare (“Possibile che non abbia trovato il tempo per andare a trovarla?”). La coppia smentisce che ci sia stata una rottura e pochi giorni fa si ricongiunge a Milano. Eppure ai più attenti non sfugge che i due, almeno apparentemente, non sembrano più complici come prima. Infine, oggi, arriva la ‘chicca’ del magazine Chi.

La coppia formata da Luca e Ivana avrebbe deciso all’ultimo di non firmare il contratto con Pechino Express

“Come mai al momento di mettere le firme sul contratto per partire come concorrenti di Pechino Express, la coppia nata al Grande Fratello Vip 2 formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova ha deciso di non partecipare al programma targato Rai 2? C’è forse una crisi in corso per questa coppia molto amata?”. Questo lo spiffero della rivista diretta da Alfonso Signorini. Uno spiffero che getta altri dubbi sulla solidità attuale dell’unione tra l’ex tronista e la modella ceca. Che davvero un amore tanto idilliaco stia vivendo una burrasca sentimentale? Chissà… Si attendono smentite o conferme dai diretti interessati.

Ivana e Luca: che cosa sta succedendo nella coppia?

“Non potrei essere più felice di quando sto con Te”. Questa l’ultima dedica social che Ivana ha riservato a Luca. Risale a 6 giorni fa, poco dopo il rientro della modella in Italia. Sul profilo Instagram dell’ex tronista, invece, nessuna traccia della Mrazova negli ultimi giorni.