Luca Onestini, Ivana Mrazova incinta? Fan in tilt, il post della coppia

Luca Onestini, Ivana Mrazova è incinta? I fan in tilt, il post della coppia sbocciata al Grande Fratello Vip

I fan di Luca Onestini e Ivana Mrazova sono andati in tilt dopo aver letto l’ultimo post pubblicato dall’ex tronista di Uomini e Donne su Instagram. La domanda che in tanti si sono posti è la seguente: state diventando genitori? Il motivo è presto spiegato. Onestini ha pubblicato un messaggio di auguri per tutte le mamme (oggi 12 maggio cade la festa a loro dedicata), aggiungendo un commento piuttosto criptico che ha fatto drizzare le antenne dei fan. Nella fattispecie si è immortalato in compagnia della sua dolce metà durante un momento di relax in una spa (la coppia si trovava a Bardolino, in provincia di Verona), scrivendo: “My Paradise #MotherDay Auguri anche alle #FutureMum”.

“Future Mom?”. Luca Onestini ‘scalda’ i fan

Ed è proprio sul quel #futureMum, altrimenti detto “futura mamma”, che si è concentrata l’attenzione dei fan. Futura mamma? Che Ivana sia in dolce attesa? La domanda è stata rimbalzata da diversi seguaci Instagram. Ecco alcuni commenti a caldo: “Luca hai qualcosa da dirci?”, “Si tratta di una battuta ? Come stendi il fandom tu, Bomber, nessuno!”, “Ci sono news?”, “Incinta?”. Al momento la coppia non ha risposto e dunque il mistero perdura: Luca ha semplicemente scritto un messaggio generico oppure qualcosa bolle in pentola? Se ne saprà qualcosa in più nelle prossime ore. Quel che invece è certo è che i due piccioncini continuano ad essere affiatatissimi e amatissimi.

Luca e Ivana: alle radici della love story

Luca e Ivana si sono conosciuti durante il Grande Fratello Vip 2, edizione che ha visto sbocciare anche l’amore tra Cecilia Rodriguez e Ignazio Moser. A differenza dell’argentina e dello sportivo trentino, però, Luca e Ivana si sono messi assieme dopo la fine del reality. Ricordiamo che Onestini aveva fatto il suo ingresso nella Casa più spiata d’Italia da fidanzato. Allora condivideva una storia con Soleil Sorge, sua scelta a Uomini e Donne. La relazione naufragò a programma in corso, con tanto di polemiche al seguito.