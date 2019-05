Luca Onestini, Ivana Mrazova è incinta? Arriva finalmente la risposta

Luca Onestini e Ivana Mrazova attendono un bambino? L’ex gieffino risponde a Mattino 5

Luca Onestini risponde finalmente alla domanda che si stanno ponendo molti fan: Ivana Mrazova è incinta? Un post condiviso dallo stesso ex tronista di Uomini e Donne ha mandato i fan decisamente in tilt. Scendendo nel dettaglio, Luca ha pubblicato lo scorso 12 maggio, durante la Festa della Mamma, un post che lo ritrae insieme a Ivana. Non è ovviamente questo ciò che ha fatto venire dei dubbi ai fan, ma la didascalia che ha accompagnato la foto. Onestini ha fatto i suoi auguri per la ricorrenza anche alla Mrazova, definendola una futura mamma. Proprio queste sue parole hanno portato i fan della coppia a pensare che i due stiano attendendo un bambino. Sono davvero tanti i commenti che sono subito apparsi sotto il post condiviso su Instagram, ma da parte dei due innamorati non c’è stata alcuna risposta. Per tale motivo, il dubbio che Ivana sia incinta si è fatta sempre più forte. Ora a chiedere la verità a Luca ci pensa Federica Panicucci a Mattino 5.

Ivana Mrazova, Federica Panicucci invita Luca Onestini a chiarire i dubbi dei fan

Luca e Ivana stanno attendendo il loro primo bambino? I due hanno sempre fatto sapere di voler un giorno allargare la famiglia, ma sembra proprio che ancora non sia arrivato il momento giusto. La Panicucci chiede a Onestini se vuole chiarire i dubbi dei fan, mostrandosi felice qualora volesse fare un annuncio del genere. La conduttrice afferma che qualora Luca volesse fare questo tipo di annuncio, lei sarebbe pronta ad accoglierlo. “Era la Festa della Mamma, mi sono sentito di fare gli auguri alle mamme e alle mamme future”, dichiara Luca, lasciando ancora il dubbio. Onestini sorride mentre parla della questione e poi finalmente fa intendere come stanno realmente le cose.

Ivana Mrazova non è incinta: Luca Onestini risponde in diretta a Mattino 5

“Non c’è attualmente però”, risponde Luca ridendo, in diretta a Mattino 5. L’ex gieffino si riferisce alla notizia sulla gravidanza di Ivana. Dunque, per ora non c’è alcun annuncio. Nessun bambino in arrivo per la coppia, nata al Grande Fratello Vip. I fan dovranno ancora attendere prima che Luca e Ivana arrivino a fare un annuncio del genere.