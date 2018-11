Luca Onestini e Ivana in Africa: la coppia dona vestiti e giochi ai bambini poveri

Luca Onestini e Ivana Mrazova, vacanze speciali in Africa: la coppia porta vestiti e giocattoli ai bambini poveri

Luca Onestini e Ivana Mrazova sono oggi innamorati più che mai. I due, per festeggiare i loro 11 mesi di amore, hanno scelto una meta speciale: l’Africa. La coppia ai propri follower ha regalato questa settimana immagini bellissime del posto, scattate in luoghi incantevoli e capaci di lasciare senza fiato. La vacanza di Luca e Ivana, proprio oggi, si è però arricchita di un altro momento pieno di emozioni. Entrambi, come hanno raccontato sui social, questa mattina sono andati a visitare alcune scuole, villaggi e ospedali della zona vicina all’albergo che li ospita, portando con loro alcuni doni per i bambini meno fortunati. Un gesto ammirevole che, ovviamente, è stato accolto più che positivamente dai fan che li seguono su Instagram.

Luca Onestini e Ivana Mrazova in Africa accanto ai bambini meno fortunati: “Abbiamo visto e conosciuto l’altra Faccia dell’Africa”

“Abbiamo visto e conosciuto l’altra Faccia dell’Africa, quella di cui non si parla mai abbastanza” ha scritto Luca Onestini in un post su Instagram dove ringraziava la Sofia Luna Azzola Foundation (Organizzazione non-profit fondata nel 2016 dalla famiglia Azzola proprietaria del Resort Gold Zanzibar a Kendwa che ha portato lui e Ivana sul posto). “Abbiamo donato loro riso, vestiti e giocattoli semplicissimi. Siamo passati nelle scuole, ospedali e nei villaggi, persone con piccole case ma grandi cuori. Sono commosso dal lavoro della fondazione” ha poi aggiunto l’ex tronista.

Luca Onestini racconta il suo viaggio in Africa: il messaggio che commuove il web

“Al di là di lingua, razza, colore della pelle, sono certo che esista un’anima universale che ci unisce tutti e il suo linguaggio, ed è l’Amore”, così alla fine Luca ha concluso il suo post. Inutile dire che le parole con cui Onestini ha voluto raccontare questa sua esperienza in Africa accanto a Ivana hanno fatto il pieno di like sui social.